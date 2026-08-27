Ученые обнаружили водную планету, похожую на Землю: ее ждет ужасная судьба

Согласно исследованию новый водный мир, обнаруженный в нашей галактике, в будущем станет “обедом” для своей звезды.

Астрономы обнаружили новую водную планету за пределами Солнечной системы, которая похожа на Землю, но имеет больший размер и массу. Эта планета находится так близко к своей звезде, что вода на ней закипает, как считают ученые. К тому же гравитационное притяжение звезды со временем приведет к тому, что звезда поглотит эту планету, пишет Space.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysics, новая океаническая планета, получившая название HD 176071 b, примерно на 50% состоит из воды. Она находится на расстоянии примерно 335 световых лет от нас и вращается на очень близком расстоянии вокруг звезды HD 176071 – всего 2,4 миллиона километров. Это менее 2% расстояния между Землей и Солнцем. Полный оборот вокруг своей звезды планета совершает всего за 14 земных часов, а потому является редким примером горячего водного мира. Также астрономы выяснили, что HD 176071 b примерно в 2,5 раза больше Земли, но при этом ее масса примерно в 8,5 раз больше, чем у нашей планеты.

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Из-за того, что водная планета находится близко к своей звезде, гравитационное притяжение последней меняет орбиту данного мира таким образом, что со временем планета столкнется со звездой и та ее поглотит.

Гравитационное притяжение звезды со временем приведет к тому, что звезда поглотит эту планету. Иллюстрация Фото: space.com

Считалось, что атмосферы таких планет не могут долго существовать и должны быть разрушены интенсивным излучением звезды. Но HD 176071 b опровергает это предположение, поскольку этот водный мир имеет удивительно динамичную атмосферу, которая не была разрушена.

Это не единственная необычная особенность водной планеты HD 176071 b. Астрономы для ее обнаружения использовали особенный метод.

Подавляющее большинство планет за пределами Солнечной системы были обнаружены с помощью транзитного метода. Когда планета проходит перед своей звездой с точки зрения наблюдателя на Земле, то свет звезды меняется, а если точнее его количество уменьшается на некоторое время. Но многие планеты нельзя обнаружить транзитным методом, ведь они не проходят между своей звездой и Землей. Как раз таким миром является HD 176071 b, а потому его обнаружили иначе.

Ученые использовали свет звезды для обнаружения планеты, но они искали крошечные изменения яркости звезды, вызванные отражением ее света от планеты. HD 176071 b всегда обращена к своей звезде только одной стороной, а потому имеет "дневную сторону" и "ночную сторону". Изменения яркости возникают потому, что иногда "ночная сторона" планеты обращена к Земле, а иногда телескопы видят ее дневную сторону.

Астрономы измерили, как меняется свет, который отражает планета за время вращения вокруг звезды, и смогли обнаружить новый водный мир, а также оценить его размер и массу.

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