Можливо, населений світ: вчені з'ясували, як з'явилися "тигрові смуги" на Енцеладі (фото)

Супутник Сатурна Енцелад має підземний глобальний океан із рідкої води. Вчені вважають, що саме океан відіграв важливу роль у формуванні чотирьох особливостей у південному полярному регіоні Енцелада.

На Енцеладі в районі південного полюса на крижаній поверхні розташовані чотири паралельні тріщини, які називаються "тигрові смуги". З них у космос виходить крижана пара та інші речовини з підземного океану Енцелада, покритого товстою крижаною оболонкою. Вчені точно не знають, як з’явилися "тигрові смуги", але тепер з’явилося можливе пояснення їхнього походження, пише Phys.

Енцелад — це шостий за розміром супутник Сатурна діаметром близько 500 км, який вкритий товстою крижаною оболонкою, що оточує підземний океан із рідкої води. Вважається, що в цьому океані можуть бути умови для існування позаземного життя.

Відео дня

Енцелад — це шостий за розміром супутник Сатурна, діаметром близько 500 км Фото: NASA

У районі південного полюса Енцелада розташовані 4 паралельні тріщини глибиною близько 500 метрів, шириною приблизно 2 кілометри та довжиною 130 км. Раніше вчені вважали, що ці "тигрові смуги", які отримали назви Александрія, Каїр, Багдад і Дамаск, утворилися в результаті тектонічних розломів крижаної оболонки Енцелада. Однак автори дослідження, опублікованого в журналі AGU Advances, вважають, що походження цих тріщин пов’язане з хвилями в підземному океані.

У районі південного полюса Енцелада розташовані 4 паралельні тріщини глибиною близько 500 метрів, шириною приблизно 2 кілометри та довжиною 130 км Фото: solar-system

За словами вчених, хвилі в океанах Землі можуть підніматися від морського дна до поверхні, фокусуватися в одній точці, а потім розсіюватися. Дослідження припускає, що щось подібне відбувається й на Енцеладі, де хвилі його океану можуть взаємодіяти з внутрішньою поверхнею крижаної оболонки. І це відбувається в той час, коли вся крижана оболонка супутника Сатурна коливається відносно його океану через рух Енцелада навколо газового гіганта.

Викид водяної пари з океану Енцелада. Знімок зонда "Кассіні" Фото: NASA

Нове моделювання передбачає, що спочатку в південному полярному регіоні Енцелада вже існувала одна тріщина. У міру коливань крижаної оболонки рух нерівної нижньої поверхні тріщини відносно рідкого океану під нею збуджував хвилі, які поширювалися через океан до морського дна. Потім хвилі відскакували назад і розбивалися об сусідню частину крижаної оболонки, передаючи енергію у вигляді тепла. Таким чином лід почав танути знизу.

Вчені вважають, що це призвело до утворення ще трьох тріщин, розташованих на відстані 35 км одна від одної. Цю теорію необхідно перевірити за допомогою майбутніх космічних апаратів, які досліджуватимуть Сатурн та його супутники.

Інші новини науки