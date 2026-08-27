На самой высокой горе в Солнечной системе ученые обнаружили то, чего там не должно быть (фото)

Марс продолжает удивлять ученых. На вершине марсианских вулканов была обнаружена замерзшая вода, хотя считалось, что она не может там находиться.

С помощью космических аппаратов Mars Express и Trace Gas Orbiter, которые вращаются вокруг Марса, ученые сделали удивительное открытие. Они обнаружили на вершинах некоторых потухших вулканов на Марсе водяной иней, то есть тонкий слой замерзшей воды. Общий объем замороженной воды оценивается в 150 000 тонн, что эквивалентно объему 60 олимпийских бассейнов. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет Sky at Night Magazine.

Космические аппараты впервые обнаружили водяной иней на вершинах нескольких очень высоких вулканов, расположенных в регионе Фарсида недалеко от экватора Марса. Замороженная вода, в частности, была обнаружена на вершине самой высокой горы в Солнечной системе. Гора Олимп, которая является потухшим вулканом, почти в 3 раза выше земной горы Эверест. Ее высота составляет почти 22 километра. Многие вулканы в этом регионе по высоте равны или значительно превосходят гору Эверест. Некоторые ученые считают, что более 3 миллиардов лет назад гора Олимп на Марсе была вулканическим островом, который окружал огромный океан из жидкой воды.

Відео дня

Ранее астрономы считали, что водяной иней не может существовать на вершинах самых высоких вулканов на Марсе. Считалось, что образование водяного инея рядом с экватором Красной планеты невозможно, ведь солнечный свет и разреженная атмосфера поддерживают относительно высокие температуры на вершинах гор. И все же замороженная вода там существует.

Симуляция вида горы Олимп на основе снимков аппарата Mars Express. На вершине вулкана показан водяной иней Фото: ESA

На вершинах вулканов находятся большие впадины, известные как кальдеры, образованные в результате опустошения магматических камер во время извержений в прошлом. Ученые считают, что водяной иней образуется на вершинах вулканов из-за того, что кальдеры создают уникальный микроклимат. Ветры поднимаются по склонам гор, приносят относительно влажный воздух, где он конденсируется и оседает в виде инея.

Водяной иней появляется в виде пятен и сохраняется в течение нескольких часов до и после восхода Солнца на Марсе в холодные сезоны, но затем он испаряется под воздействием солнечного света.

Расчеты ученых показали, что на вершинах марсианских вулканов образуется очень тонкий слой инея: он имеет толщину человеческого волоса, то есть около одной сотой миллиметра. Но водяной иней занимает огромную площадь на нескольких вулканах на Марсе. По словам ученых, общий объем замороженной воды оценивается в 150 000 тонн, что эквивалентно объему 60 олимпийских бассейнов.

Это открытие позволяет исследователям получить больше информации о воде на Марсе и динамике атмосферы Красной планеты.

Другие новости науки