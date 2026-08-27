На найвищій горі Сонячної системи вчені виявили те, чого там не повинно бути (фото)

Марс продовжує дивувати вчених. На вершинах марсіанських вулканів було виявлено замерзлу воду, хоча раніше вважалося, що вона не може там бути.

За допомогою космічних апаратів Mars Express і Trace Gas Orbiter, які обертаються навколо Марса, вчені зробили дивовижне відкриття. Вони виявили на вершинах деяких згаслих вулканів на Марсі водяний іній, тобто тонкий шар замерзлої води. Загальний об’єм замерзлої води оцінюється в 150 000 тонн, що еквівалентно об’єму 60 олімпійських басейнів. Дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience, пише Sky at Night Magazine.

Космічні апарати вперше виявили водяний іній на вершинах кількох дуже високих вулканів, розташованих у регіоні Фарсіда неподалік від екватора Марса. Заморожена вода, зокрема, була виявлена на вершині найвищої гори в Сонячній системі. Гора Олімп, яка є згаслим вулканом, майже в 3 рази вища за земну гору Еверест. Її висота становить майже 22 кілометри. Багато вулканів у цьому регіоні за висотою дорівнюють або значно перевищують гору Еверест. Деякі вчені вважають, що понад 3 мільярди років тому гора Олімп на Марсі була вулканічним островом, який оточував величезний океан з рідкої води.

Відео дня

Раніше астрономи вважали, що водяний іній не може існувати на вершинах найвищих вулканів на Марсі. Вважалося, що утворення водяного інею поблизу екватора Червоної планети неможливе, адже сонячне світло та розріджена атмосфера підтримують відносно високі температури на вершинах гір. І все ж заморожена вода там існує.

Модель вигляду гори Олімп на основі знімків апарату Mars Express. На вершині вулкана зображено водяний іній Фото: ESA

На вершинах вулканів розташовані великі западини, відомі як кальдери, що утворилися внаслідок спорожнення магматичних камер під час вивержень у минулому. Вчені вважають, що водяний іній утворюється на вершинах вулканів через те, що кальдери створюють унікальний мікроклімат. Вітри піднімаються схилами гір, приносять відносно вологе повітря, яке конденсується й осідає у вигляді інею.

Водяний іній з'являється у вигляді плям і зберігається протягом кількох годин до та після сходу Сонця на Марсі в холодні пори року, але потім випаровується під впливом сонячного світла.

Розрахунки вчених показали, що на вершинах марсіанських вулканів утворюється дуже тонкий шар інею: його товщина дорівнює товщині людської волосини, тобто близько однієї сотої міліметра. Але водяний іній займає величезну площу на кількох вулканах на Марсі. За словами вчених, загальний об’єм замороженої води оцінюється в 150 000 тонн, що еквівалентно об’єму 60 олімпійських басейнів.

Це відкриття дає змогу дослідникам отримати більше інформації про воду на Марсі та динаміку атмосфери Червоної планети.

Інші новини науки