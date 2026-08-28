Після провалу рятувальної місії космічний телескоп NASA впаде на Землю: коли і де

Експерти розповіли, коли можна очікувати падіння обсерваторії Swift і чи може це призвести до жертв серед людей.

NASA не вдалося врятувати свій космічний телескоп Swift за допомогою спеціального апарату Link, і зараз він падає на Землю. Експерти вважають, що уламки обсерваторії впадуть в океан, але є ймовірність того, що вони можуть впасти на сушу і спричинити людські жертви, пише Space.

З 2004 року космічний телескоп Swift досліджував гамма-спалахи — найпотужніші вибухи у Всесвіті, а також інші космічні об’єкти та явища. У 2025 році обсерваторія почала знижуватися через високу сонячну активність, що могло б призвести до її падіння на нашу планету. NASA прийняло рішення врятувати телескоп, піднявши його на вищу орбіту.

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Для цього на початку липня 2026 року було запущено спеціальний космічний апарат Link, створений компанією Katalyst Space Technologies. Однак у цього апарата виникли проблеми з системою керування орієнтацією, і він не зміг виконати рятувальну місію. Минулого тижня NASA визнало, що спроби врятувати телескоп Swift провалилися. Він і надалі падатиме вниз.

Згідно з повідомленням NASA, обсерваторія Swift увійде в атмосферу нашої планети не раніше жовтня. Космічне агентство США пообіцяло повідомити більш точний час падіння телескопа на Землю у вересні. У NASA вважають, що більша частина телескопа згорить в атмосфері, але деякі його компоненти, ймовірно, не згорять. При цьому вважається, що ймовірність того, що хтось постраждає від падіння уламків, надзвичайно низька.

Космічний телескоп Swift перед запуском у космос Фото: solar-system

Даррен Макнайт із компанії LeoLabs, яка займається відстеженням руху космічних апаратів та космічного сміття на навколоземній орбіті, вважає, що 600-кілограмовий телескоп, ймовірно, досить сильно зруйнується під час входу в атмосферу, щоб не становити небезпеки для людей на Землі. Але деякі компоненти обсерваторії, за словами експерта, все ж можуть витримати вхід в атмосферу.

Еван Райт з Університету Британської Колумбії вважає малоймовірним, що "Swift" повністю згорить в атмосфері. Але при цьому, за словами експерта, поки що ніхто не знає, де можуть впасти уламки обсерваторії. Попередні розрахунки показують, що Swift може увійти в атмосферу Землі в будь-якій точці між 21 градусом північної широти та 21 градусом південної широти.

Експерт припускає, що, найімовірніше, будь-які уламки телескопа впадуть в океан, але також існує ймовірність, що вони можуть впасти на сушу й спричинити людські жертви.

Між 21 градусом північної широти та 21 градусом південної широти уламки космічного телескопа Swift можуть впасти у Тихий, Атлантичний та Індійський океани, а також на території Африки, Північної та Південної Америки й Австралії.

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