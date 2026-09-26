Інопланетяни можуть переховуватися на супутнику Сатурна: з’ясувалося, хто саме може там жити

Дослідження дають надію на те, що позаземне життя може незабаром бути виявлене в Сонячній системі.

Одним із найперспективніших місць для пошуку позаземного життя є Енцелад — шостий за величиною супутник Сатурна. Вчені з’ясували, що визначити хімічний склад його підземного океану простіше, ніж вважалося раніше. Також дослідники з’ясували, що деякі земні організми можуть вижити в умовах цього океану. Це означає, що на Енцеладі може існувати позаземне життя. Залишилося тільки його виявити. Два дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

Вважається, що під крижаною корою Енцелада знаходиться величезний океан із рідкої води. Через тріщини в корі цей океан викидає в космос струмені води, яка містить, зокрема, органічні речовини. Ці струмені вивчав космічний апарат NASA "Кассіні". Вчені також вважають, що на дні океану Енцеладу знаходяться гідротермальні джерела, схожі на ті, що є на Землі. У таких місцях живуть різні мікроорганізми. З огляду на наявність органічних сполук і сприятливих умов для життя на дні океану, вчені вважають, що там може існувати позаземне мікробне життя. Два нових дослідження підкріплюють таку можливість.

Автори першого дослідження з’ясували, що отримати точні дані про хімічний склад підземного океану набагато простіше, ніж передбачалося. Виявилося, що струмені води, викинуті в космос, замерзають не так швидко, як вважалося. Але найголовніше — у процесі замерзання органічні речовини та потенційні ознаки позаземного життя розділяються у краплях води. Це означає, що майбутні космічні апарати зможуть без особливих труднощів визначити, що ховається у водах Енцелада і чи є там позаземне життя.

Вважається, що під крижаною корою Енцелада знаходиться величезний океан із рідкої води Фото: NASA

Автори другого дослідження відтворили в лабораторії умови підземного океану Енцеладу, щоб з’ясувати, чи може там існувати життя. Результати експерименту їх здивували. Відомо, що в цьому океані дуже мало кисню, тому дослідники помістили в імітацію океану на супутнику Сатурна мікроорганізм Methanothermococcus okinawensis. На Землі він мешкає поблизу гідротермальних джерел, і для життєдіяльності йому потрібен не кисень, а водень і вуглекислий газ.

Для вчених стало справжньою несподіванкою те, що мікроорганізм успішно пристосувався до умов штучного океану Енцелада: він ріс і поглинав водень. Це означає, що подібні мікроорганізми можуть жити в океані на супутнику Сатурна.

Вчені сподіваються, що NASA або інші космічні агентства найближчим часом відправлять новий зонд для дослідження супутників Сатурна, зокрема Енцелада. Дослідники вважають, що є всі шанси виявити інопланетян у Сонячній системі, нехай і мікроскопічних.

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