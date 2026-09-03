На Сатурні виявили десятикутник: він охоплює весь південний полюс планети (фото)

Нещодавні спостереження за допомогою космічного телескопа НАСА "Хаббл" виявили гігантську, зростаючу, десятигранну атмосферну хвилю, що оточує південний полюс Сатурна.

Це відкриття знаменує собою перше спостереження великої струменевої структури правильної форми у південній півкулі планети. Ця структура вражаюче схожа на знаменитий шестикутник Сатурна на його північному полюсі, але водночас помітно відрізняється від нього. Вчені припускають, що їм пощастило спостерігати абсолютно нове атмосферне явище на газовому гіганті, пише NASA.

Зібравши воєдино дані спостережень "Хаббла" за кілька років, починаючи з 2023 року, дослідники виявили ледь помітні ознаки початку формування структури, перш ніж вона перетворилася на чітко виражений візерунок.

"Ми ніколи не бачили нічого подібного в південній півкулі Сатурна", — сказала Емі Саймон, співавторка дослідження та головна дослідниця проєкту OPAL у Центрі космічних польотів імені Годдарда НАСА в Грінбелті, штат Меріленд.

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Десятигранна атмосферна хвиля на Сатурні Фото: solar-system

Це відкриття стало можливим завдяки тому, що зміна пір року на Сатурні поступово повернула південний полюс планети в поле зору з Землі, звідки астрономи вперше його виявили.

Хвиля знаходиться в одній із потужних струменевих течій Сатурна і поширюється крізь кілька шарів атмосфери, що вказує на те, що це не просто хмарне утворення, а вертикально розтягнута атмосферна структура. Видиме положення десятикутника дещо зміщується, оскільки "Хаббл" отримує зображення на різних довжинах хвиль. Ці різні довжини хвиль дають змогу досліджувати різні висоти в атмосфері Сатурна.

"Найцікавіше для мене те, що це, схоже, утворилося зовсім недавно. Питання в тому, чому воно раптово утворилося саме зараз, коли раніше ми нічого подібного не бачили?", — сказав Саймон.

Автори стверджують, що для розуміння того, як сформувався десятикутник, як довго він може існувати та як він співвідноситься з довговічним шестикутником на півночі, необхідні подальші дослідження з використанням телескопа "Хаббл" і космічного телескопа "Джеймс Вебб", а також аналіз комп’ютерних моделей.

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