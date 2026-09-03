На Сатурне нашли десятиугольник: он охватывает весь южный полюс планеты (фото)

Недавние наблюдения с помощью космического телескопа NASA «Хаббл» обнаружили гигантскую, развивающуюся, десятигранную атмосферную волну, окружающую южный полюс Сатурна.

Открытие знаменует собой первое наблюдение крупной, правильной формы струйной структуры в южном полушарии планеты. Эта структура поразительно похожа на знаменитый шестиугольник Сатурна на его северном полюсе, но также заметно отличается. Ученые предполагают, что им посчастливилось наблюдать абсолютно нового атмосферного явления на газовом гиганте, пишет NASA.

Собрав воедино данные наблюдений «Хаббла» за несколько лет, начиная с 2023 года, исследователи обнаружили едва заметные признаки начала формирования структуры, прежде чем она стала четко выраженным узором.

“Мы никогда не видели ничего подобного в южном полушарии Сатурна», — сказала Эми Саймон, соавтор исследования и главный исследователь проекта OPAL в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд.

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Десятигранная атмосферная волна на Сатурне Фото: NASA

Открытие стало возможным благодаря тому, что смена времен года на Сатурне постепенно вернула южный полюс планеты в поле зрения с Земли, где астрономы впервые его обнаружили.

Волна находится в одном из мощных струйных течений Сатурна и распространяется через несколько слоев атмосферы, что указывает на то, что это не просто облачное образование, а вертикально протяженная атмосферная структура. Видимое положение десятиугольника немного смещается, поскольку «Хаббл» получает изображения на разных длинах волн. Эти разные длины волн позволяют исследовать разные высоты в атмосфере Сатурна.

“Самое интригующее для меня то, что это, похоже, образовалось совсем недавно. Вопрос в том, почему оно внезапно образовалось сейчас, когда мы раньше ничего подобного не видели?”, — сказал Саймон.

Авторы утверждают, что для понимания того, как сформировался десятиугольник, как долго он может существовать и как он соотносится с долгоживущим шестиугольником на севере, необходимы дальнейшие исследования с использованием телескопа «Хаббл» и космического телескопа «Джеймс Уэбб», а также анализ компьютерных моделей.

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