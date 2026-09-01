Зонд NASA с сообщением для инопланетян сфотографировал Сатурн и куда-то исчез (фото)

47 лет назад зонд “Пионер-11” впервые в истории приблизился к знаменитой планете с кольцами под названием Сатурн. Уже 31 год никто не знает, что с ним произошло в глубоком космосе.

1 сентября 1979 года произошло знаменательное событие – впервые космический аппарат приблизился к Сатурну и сделал фотографии планет, а также ее знаменитых колец. Этим аппаратом был "Пионер-11", который нес на борту первое сообщение для инопланетян. Сейчас его судьба неизвестна, пишет EarthSky.

Зонд NASA "Пионер-11" был запущен в космос в апреле 1973 года и изначально он предназначался для исследования Юпитера. Но после исследования этой планеты ученые направили космический аппарат к Сатурну, который еще ни разу не видели с близкого расстояния.

Сатурн. Фотография зонда "Пионер-11" Фото: NASA

1 сентября 1979 года "Пионер-11" пролетел мимо Сатурна на скорости 112 000 км/ч и сделал фотографии планеты его колец с близкого расстояния. Но ученые переживали за судьбу миссии, ведь никто не знал, что может произойти возле Сатурна: камни и лед из колец могли запросто уничтожить зонд NASA. Команда миссии полтора часа ждала сигнал от космического аппарата, который должен был преодолеть 1,6 миллиардов километров, чтобы получить подтверждение того, что зонд "жив".

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Сатурн. Фотография зонда "Пионер-11" Фото: NASA

Астрономы получили не толка уникальные снимки Сатурна, но также информацию об атмосфере, магнитном поле и радиационных поясах планеты, и улучшили понимание природы ее колец, которые имеют разный размер и толщину.

Кольца Сатурна. Фотография зонда "Пионер-11" Фото: NASA

"Пионер-11" стал одним из первых космических аппаратов, который набрал достаточную скорость, чтобы покинуть Солнечную систему. Считается, что зонд уже покинул ее, но никто не знает, что с ним. Дело в том, что связь с аппаратом "Пионер-11" была потеряна в 1995 году, когда он находился на расстоянии 6,4 миллиарда километров от нас.

На борту "Пионер-11" в космос была отправлена пластинка из анодированного алюминия, которая содержат сообщение для потенциальных инопланетян. Хотя более знаменитыми являются золотые пластинки "Вояджера", которые размещены на борту зондов "Вояджер-1" и "Вояджер-2", пластинки, размещенные на борту зондов "Пионер-11" и "Пионер-10" являются первыми графическими посланиями для внеземных цивилизаций.

На борту "Пионер-11" в космос была отправлена пластинка из анодированного алюминия, которая содержат сообщение для потенциальных инопланетян Фото: The Conversation

На пластинке зонда "Пионер-11" изображены обнаженные мужчина и женщина, молекула нейтрального водорода, местоположение Солнечной системы и Земли относительно центра Млечного Пути и 14 нейтронных звезд, а также траектория движения космического аппарата.

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