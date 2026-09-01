Зонд NASA з повідомленням для інопланетян сфотографував Сатурн і десь зник (фото)

47 років тому зонд "Піонер-11" уперше в історії наблизився до знаменитої планети з кільцями під назвою Сатурн. Уже 31 рік ніхто не знає, що з ним сталося у глибокому космосі.

1 вересня 1979 року відбулася знаменна подія — вперше космічний апарат наблизився до Сатурна й зробив знімки планети, а також її знаменитих кілець. Цим апаратом був "Піонер-11", який ніс на борту перше повідомлення для інопланетян. Наразі його доля невідома, пише EarthSky.

Зонд НАСА "Піонер-11" було запущено в космос у квітні 1973 року, і спочатку він призначався для дослідження Юпітера. Але після дослідження цієї планети вчені направили космічний апарат до Сатурна, який ще жодного разу не бачили з близької відстані.

Сатурн. Фотографія зонда "Піонер-11" Фото: solar-system

1 вересня 1979 року "Піонер-11" пролетів повз Сатурн зі швидкістю 112 000 км/год і зробив знімки планети та її кілець з близької відстані. Але вчені хвилювалися за долю місії, адже ніхто не знав, що може статися поблизу Сатурна: камені та лід із кілець могли легко знищити зонд NASA. Команда місії півтори години чекала на сигнал від космічного апарата, який мав подолати 1,6 мільярда кілометрів, щоб отримати підтвердження того, що зонд "живий".

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Сатурн. Фотографія зонда "Піонер-11" Фото: solar-system

Астрономи отримали не лише унікальні знімки Сатурна, а й інформацію про атмосферу, магнітне поле та радіаційні пояси планети, а також поглибили розуміння природи її кілець, які мають різний розмір і товщину.

Кільця Сатурна. Фотографія зонда "Піонер-11" Фото: solar-system

"Піонер-11" став одним із перших космічних апаратів, який набрав достатню швидкість, щоб покинути Сонячну систему. Вважається, що зонд уже покинув її, але ніхто не знає, що з ним сталося. Справа в тому, що зв’язок із апаратом "Піонер-11" було втрачено у 1995 році, коли він перебував на відстані 6,4 мільярда кілометрів від нас.

На борту "Піонер-11" у космос було відправлено платівку з анодованого алюмінію, яка містить повідомлення для потенційних інопланетян. Хоча більш відомими є золоті платівки "Вояджера", які розміщені на борту зондів "Вояджер-1" і "Вояджер-2", платівки, розміщені на борту зондів "Піонер-11" і "Піонер-10", є першими графічними посланнями для позаземних цивілізацій.

На борту "Піонер-11" у космос було відправлено пластинку з анодованого алюмінію, на якій містилося повідомлення для потенційних інопланетян Фото: The Conversation

На платівці зонда "Піонер-11" зображені оголені чоловік і жінка, молекула нейтрального водню, розташування Сонячної системи та Землі відносно центру Чумацького Шляху та 14 нейтронних зірок, а також траєкторія руху космічного апарата.

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