NASA вимкнуло 22-річний космічний телескоп: через тиждень він увійде в атмосферу Землі

NASA завершило місію космічного телескопа Swift, який досліджував найпотужніші вибухи у Всесвіті.

NASA офіційно вимкнуло космічний телескоп Swift, який 22 роки обертався навколо Землі та досліджував найпотужніші вибухи у Всесвіті, а також інші астрономічні об’єкти та явища. Очікується, що найближчими кількома тижнями Swift увійде в атмосферу Землі, де й згорить, пише Space.

У NASA повідомили, що наукові спостереження телескопа Swift були припинені 20 жовтня, і відтоді він продовжує опускатися. Зараз він перебуває на висоті понад 270 км і найближчими тижнями впаде в атмосферу Землі, де й згорить.

Космічна обсерваторія стала жертвою високої сонячної активності. Через неї космічним апаратам на навколоземній орбіті стає дедалі важче утримуватися на потрібній висоті. Swift почав втрачати висоту минулого року, тому NASA вирішило врятувати телескоп за допомогою спеціального апарата, розробленого компанією Katalyst Space Technologies. Однак у нього виникли технічні проблеми, і місія з порятунку цього літа зазнала невдачі. У підсумку сам рятувальний апарат наприкінці вересня впав у атмосферу Землі.

Згідно із заявою NASA, телескоп Swift відіграв ключову роль у поглибленні розуміння природи Всесвіту. Він став частиною справжньої революції в астрофізиці.

Телескоп було запущено у 2004 році, і він мав працювати лише 2 роки, але пропрацював 22 роки. В основному обсерваторія досліджувала гамма-спалахи — найпотужніші вибухи у Всесвіті. За час своєї роботи космічний телескоп зафіксував понад 2000 гамма-спалахів.

Гамма-спалах — це вибух, який супроводжується величезним викидом енергії у вигляді гамма-випромінювання. Гамма-спалахи тривають усього кілька секунд, але при цьому вивільняється стільки енергії, скільки Сонце могло б виробити за кілька трильйонів років. Гамма-спалахи виникають у результаті злиття дуже щільних об’єктів, таких як дві нейтронні зірки або при злитті нейтронної зірки та чорної діри зоряної маси.

Також телескоп Swift дослідив понад 1400 вибухів наднових. Так закінчується життя масивних зірок. Обсерваторія досліджувала астероїди та комети в Сонячній системі, а також віддалені чорні діри. Крім того, телескоп Swift провів повний огляд неба в рентгенівському діапазоні. Отримана обсерваторією інформація лягла в основу близько 7000 наукових публікацій. І ця кількість, безсумнівно, зростатиме ще довгий час, адже в архіві NASA зберігається величезний обсяг необроблених даних.

Інші новини науки