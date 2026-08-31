Порушує закони фізики: розгадано 20-річну загадку одного з найпотужніших вибухів у Всесвіті

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили джерело гамма-спалаху, який, здається, порушує закони фізики.

У 2006 році астрономи виявили загадковий гамма-спалах GRB 061201 з дуже високою енергією, який, здавалося, порушував закони фізики, адже його властивості не відповідали іншим відомим вибухам. Тепер астрономи вважають, що розгадали давню загадку цієї події. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal, пише Phys.

Гамма-спалах — це найпотужніший вибух у Всесвіті, який супроводжується величезним викидом енергії у вигляді гамма-випромінювання. Гамма-спалахи тривають усього кілька секунд, але при цьому вивільняється стільки енергії, скільки Сонце могло б виробити за кілька трильйонів років. Гамма-спалахи, такі як GRB 061201, виникають у результаті злиття дуже щільних об’єктів, таких як дві нейтронні зірки, або під час злиття нейтронної зірки та чорної діри зоряної маси.

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Щоб з’ясувати, що саме стало причиною гамма-спалаху, необхідно знати відстань до галактики, в якій він виник. Це дає змогу розрахувати його енергію та інші ключові фізичні властивості. Але астрономи не знали, де саме стався гамма-спалах GRB 061201. Астрономи так і не виявили галактики там, де стався потужний вибух. Припускалося, що з якихось причин галактику, близьку до нас, не видно, або ж вона знаходиться дуже далеко і є надто тьмяною, щоб її можна було побачити на такій відстані.

Гамма-спалах — це найпотужніший вибух у Всесвіті, який супроводжується величезним викидом енергії у вигляді гамма-випромінювання. Ілюстрація Фото: Daily Mail

Нове дослідження показало, що властивості гамма-спалаху не відповідають подібним вибухам, які відбувалися в сусідніх галактиках. Рівень енергії та інші характеристики свідчать, що цей гамма-спалах, якби він стався в сусідній галактиці, мав би бути наслідком дуже швидкого злиття щільних об’єктів. Однак вимірювання гравітаційних хвиль, що виникли в результаті злиття, суперечать цьому.

Астрономи дійшли висновку, що GRB 061201 виник у віддаленій галактиці, і спрямували на ділянку космосу, де сталася ця подія, потужний космічний телескоп Вебб. Він виявив далеку галактику, яку раніше не бачили інші телескопи, і яка, до того ж, виявилася дуже тьмяною, тобто випромінювала мало світла.

Дослідження показало, що енергетична потужність гамма-спалаху відповідає тому, чого можна було б очікувати на такій відстані. Також передбачувана швидкість злиття двох щільних об’єктів набагато краще узгоджується з вимірами гравітаційних хвиль. Тепер GRB 061201 не порушує законів фізики, залишилося лише визначити точну відстань до галактики та підтвердити, що саме в ній стався загадковий гамма-спалах.

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