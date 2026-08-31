Дивні "хоббіти" більше схожі на людей, ніж вважалося раніше: походять від невідомого виду

Антропологи, які досліджували кістки представника вимерлого виду Homo floresiensis, виявили, що його таз був схожий на таз сучасної людини.

Вимерлий родич людини, Homo floresiensis, також відомий як "хоббіт", мав більш схоже на людину тіло, ніж передбачалося. Хоча "хоббіти", ймовірно, ходили прямо на двох ногах, як і ми, вони, найімовірніше, були дуже повільними і не могли пересуватися на великі відстані, пише Live Science.

Після вивчення тазостегнових кісток представниці жіночої статі Homo floresiensis, яка жила та померла від 100 000 до 60 000 років тому на індонезійському острові Флорес і мала зріст близько 1 метра, вчені дійшли висновку, що "хоббіти" могли рухатися багато в чому так само, як сучасні люди, тобто Homo sapiens. І все ж вимерлий вид родичів людини мав свої відмінності.

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Мета дослідження, опублікованого в журналі American Journal of Biological Anthropology, полягала в тому, щоб з’ясувати, чи були Homo floresiensis більше схожими на інші види людей плейстоцену чи на більш ранні види австралопітеків, такі як відома Люсі. Розуміння походження "хоббітів" ускладнюється тим, що вони мали риси як сучасних людей, так і австралопітеків.

Автори дослідження порівняли тазостегнові кістки шимпанзе, горил, австралопітеків, а також сучасних людей і вимерлих видів людини з кістками Homo floresiensis. Виявилося, що таз "хоббіта" дуже схожий на таз Homo erectus (людина прямоходяча), але відрізняється від таза австралопітеків і людиноподібних мавп.

Вчені дійшли висновку, що Homo floresiensis ходили приблизно так само, як і сучасні люди, — прямо та на двох ногах. Проте вони, ймовірно, не долати великі відстані й не розвивали великої швидкості.

Результати дослідження підтверджують основні теорії походження цих загадкових людей. Можливо, вони походять від Homo erectus, які прибули на острів Флорес і з часом зменшилися в розмірах, оскільки жили на острові. Водночас Homo floresiensis могли походити від меншого, невідомого виду з роду Homo.

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