У любителів кави менше жиру, більше м’язів і дивовижні відмінності у рівні статевих гормонів

Нове дослідження показало цікаві результати щодо впливу кави на організм людини. Для деяких людей кава може бути корисною.

Вчені дослідили зв’язок кави з метаболітами (речовинами, що виробляються в результаті природних процесів організму), показниками здоров’я серця, рівнем цукру в крові та статевими гормонами. У результаті вони виявили, що у тих, хто п’є більше кави, як правило, менше накопиченого жиру в організмі та більше скелетної м’язової маси, навіть незважаючи на те, що індекс маси тіла в основному залишається незмінним. Дослідження опубліковано в European Journal of Nutrition, пише ScienceAlert.

Вчені проаналізували дані 2264 учасників віком 46 років, зокрема частоту вживання кави та різні показники здоров’я. Виявилося, що ті, хто п’є більше кави, мають менше жиру в організмі та більше м’язової маси. Але особливо вчених здивували результати аналізу статевих гормонів.

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У чоловіків, які вживають більше кави, було виявлено кращий профіль глюкози та інсуліну, вищий рівень тестостерону, а також білка глобуліну, що зв’язує статеві гормони, який транспортує статеві гормони по організму з кров’ю.

У жінок, які п’ють більше кави, було виявлено більше глобуліну, що зв’язує статеві гормони, але менше андрогенних гормонів (статеві гормони, до яких належить тестостерон).

Вчені також виявили, що вищий рівень споживання кави пов’язаний із нижчим рівнем амінокислот із розгалуженим ланцюгом. Попередні дослідження показали, що надлишок цих амінокислот, які є будівельними блоками білків, у крові пов’язують із погіршенням метаболічного здоров’я та підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу, а також серцево-судинних захворювань.

Результати дослідження показують, що кава може покращити метаболічне здоров’я у деяких людей. Однак вчені наголошують, що на вплив кави на здоров’я людини впливає безліч факторів. Наприклад, спосіб обсмажування або заварювання кави, кількість чашок кави на день, генетика людини і, звичайно ж, спосіб життя.

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