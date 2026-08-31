Пережив битву, яка змінила історію Англії 1000 років тому: вчені відтворили обличчя вікінга (фото)

50-річний чоловік, поранений у боях, який пережив одну з найтяжчих подій в історії Англії, був "оживлений" за допомогою цифрових технологій.

Вчені з організації English Heritage за допомогою цифрових технологій реконструювали обличчя чоловіка, який пережив нормандське завоювання Англії та помер майже 1000 років тому. Його поховали з почестями в церкві одного з лицарів Вільгельма Завойовника. Його військо здобуло перемогу в битві при Гастінгсі в 1066 році, і таким чином закінчилося англо-саксонське правління в Англії, пише Daily Mail.

Скелет чоловіка, який помер наприкінці XI століття, було вперше виявлено 50 років тому в церкві Святого Петра в Бартон-апон-Хамбер, Лінкольншир, Англія. Це була приватна церква одного з лицарів Вільгельма Завойовника.

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Скелет чоловіка, який помер наприкінці XI століття, було вперше виявлено 50 років тому у церкві Святого Петра в Бартон-апон-Хамбер, Лінкольншир, Англія Фото: Daily Mail

Чоловіка поховали у труні, виготовленій із дуба, зрубаного приблизно у 1079 році; його голову акуратно поклали на трав’яну подушку. Поруч із ним було покладено три посохи з яблуневого дерева. Це похоронний звичай, пов'язаний зі скандинавськими традиціями.

Вчені з’ясували, що на момент смерті чоловікові, зріст якого становив 152 см, було від 50 до 60 років, він мав міцну статуру, а також були виявлені сліди кількох зажитих переломів. Можливо, чоловік брав участь у знаменитій битві під Гастінгсом 1066 року. Це був переломний період в англійській історії.

Чоловіка поховали в труні, зробленій із дуба, зрубаного приблизно у 1079 році Фото: Daily Mail

У 1066 році Вільгельм, герцог Нормандії (герцогство на півночі Франції, засноване вікінгами), вторгся до Англії та розгромив війська короля Гарольда II у битві під Гастінгсом. Таким чином закінчилася епоха англо-саксонського правління в Англії. Дворяни з Нормандії захопили великі території в Англії, збудували замки, стали найбільшими землевласниками, а французька мова стала мовою правлячої еліти.

Для відтворення обличчя померлого чоловіка вчені використали результати аналізу ДНК, ізотопний аналіз його кісток та технології реконструкції обличчя Фото: Daily Mail

Для відтворення обличчя померлого чоловіка вчені використали результати аналізу ДНК, ізотопний аналіз його кісток та технології реконструкції обличчя. Дослідження показало, що чоловік народився в континентальній Європі і, можливо, провів принаймні частину своєї юності в холоднішому кліматі, перш ніж опинитися в Англії.

Дослідження показало, що цей чоловік народився в континентальній Європі і, можливо, провів принаймні частину своєї юності в холоднішому кліматі, перш ніж опинитися в Англії Фото: Daily Mail

Вчені зазначають, що ці результати ставлять під сумнів традиційне уявлення про простий поділ мешканців Англії на саксів і норманів після битви під Гастінгсом. Натомість вони припускають, що багато людей в Англії XI століття мали змішане походження та зв’язки, що простягалися по всій Північній Європі.

Вчені не знають, чи був він саксом чи норманом (тобто представником скандинавських народів). Можливо, він не був ані тим, ані іншим. Можливо, це була людина, яка мала глибоке коріння з континентальної Європи, кажуть вчені. Дослідження не вказує на одну єдину батьківщину цієї людини.

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