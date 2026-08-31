Спілкування з ШІ перетворює нас на роботів, попереджають вчені: ось чому

Дослідження показує, що чим більше часу ми проводимо з ШІ, тим більше стаємо схожими на роботів.

Відомо, що ШІ змінює життя сучасних людей різними способами. Однак менш зрозуміло, як це впливає на нас як на споживачів, з огляду на дедалі ширше використання ШІ-ботів у сфері обслуговування клієнтів. Автори нового теоретичного дослідження стверджують, що тривале спілкування зі ШІ може призвести до того, що ми будемо переймати моделі поведінки штучного інтелекту і навіть способи його спілкування. Дослідження опубліковано в журналі AI & Society, пише ScienceAlert.

Міжнародна група вчених дійшла висновку, що ШІ стає дедалі більше схожим на людей, а водночас ми стаємо менш схожими на самих себе, чим більше спілкуємося з машинами. Нова теорія припускає, що люди поступово стають більш сумісними зі ШІ, і це може знищити нашу ідентичність.

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Вчені вважають, що спілкування зі штучним інтелектом, створеним для обслуговування клієнтів, призводить до того, що ми пристосовуємося до цієї технології, адже вона пристосовується до нас.

Згідно з дослідженням, ШІ досяг того рівня, коли він може досить добре справлятися з обслуговуванням клієнтів та вести природний діалог. Більше того, він може персоналізуватися під окремих користувачів. Це може зробити взаємодію людини та машини більш соціальною, або ШІ може здаватися більш "живим", адже він може імітувати емоції, думки та поведінку людини, принаймні у спілкуванні.

Дослідники навіть вважають, що з часом ми можемо почати пристосовуватися до тієї моделі поведінки, яку підтримує ШІ, і таким чином ми можемо стати більш схожими на роботів, втрачаючи свою ідентичність.

ШІ розроблено таким чином, щоб якнайкраще реагувати на ту версію нас самих, у якої згладжені людські риси. Дослідження припускає, що ми можемо неявним чином прагнути до цієї ідентичності, щоб отримати найкращі відповіді та продовжити спілкування з машиною.

Дослідження має виключно теоретичний характер, тому не проводилися тести на людях для вимірювання ефектів взаємодії з ШІ. Однак ця теорія ґрунтується на попередніх дослідженнях взаємодії людини та штучного інтелекту.

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