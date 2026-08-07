Не можеш перемогти — приєднуйся: ШІ поки що не вилікував хвороби, але взявся за створення нових

Одна з головних надій, пов’язаних зі штучним інтелектом, полягала в тому, що рано чи пізно він зможе перемогти невиліковні хвороби. Поки що цього не сталося, ШІ взявся за створення нових, життєздатних вірусів, яких не зустрічається в природі.

Новий прорив здійснила команда з Інституту Арк у Пало-Альто, яка використала ШІ для створення нових вірусних геномів. Спочатку вчені навчили ШІ розпізнавати структуру ДНК різних вірусів, що зустрічаються в природі, а потім доручили йому створити рецепти для нових, унікальних вірусів, пише Gizmodo.

Геномна мовна модель під назвою Evo запропонувала кілька варіантів, після чого вчені створили моделі та впровадили їх у бактерії. У результаті бактерії виробили віруси, здатні заражати інші бактерії та поширюватися.

Автори дослідження також вказали на кілька застережень, які мають розвіяти занепокоєння щодо їхнього експерименту.

Відео дня

По-перше, процес синтезу вірусів існував задовго до появи ШІ, тому частина цього експерименту — це просто вже існуючий інструмент в арсеналі дослідників вірусів. По-друге, цей конкретний вірус не становить загрози для людини і може заражати лише бактерії. Це зроблено навмисно, оскільки ДНК, яку використовувала модель ШІ, була відносно нешкідливим вірусом, відомим як Phi X-174.

Також слід зазначити, що ШІ зробив безліч спроб для досягнення своєї мети. Дослідники змусили Evo згенерувати 700 000 потенційних геномів, а потім звузили їх до приблизно 300, створених у лабораторії. Лише 16 із них виявилися життєздатними.

Однак цього виявилося недостатньо, щоб заспокоїти наукову спільноту. Для створення моделі знадобилися сотні тисяч спроб, щоб отримати кілька життєздатних вірусів. Ті, що все-таки спрацювали, змогли подолати стійкість двох штамів кишкової палички. Це свідчить про те, що створені моделі вірусів — не просто груба імітація вірусів, які зустрічаються в природі.

Професор Том Інглсбі та доктор Моріц Ханке з Центру безпеки охорони здоров’я при Університеті Джонса Гопкінса опублікували попередження у відповідь на науковий прорив.

"Хоча це відкриває великі перспективи для застосування в біологічних науках, це також порушує нагальні питання біобезпеки та захисту від біологічних загроз. Можливість створювати вірусні геноми за допомогою генеративного ШІ тепер існує, але механізмів контролю для безпечного використання цієї можливості поки що немає", — попередили вчені.