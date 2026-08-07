Не можешь победить — присоединяйся: ИИ пока не вылечил болезни, но взялся за создание новых

Одна из главных надежд на искусственный интеллект заключалась в том, что рано или поздно он сможет победить неизлечимы болезни. Пока же этого не произошло, ИИ взялся за создание новых, жизнеспособных вирусов, которые не встречаются в природе.

Новый прорыв совершила команда из Института Арк в Пало-Альто, которая использовала ИИ для создания новых вирусных геномов. Вначале ученые научили ИИ распознавать структуру ДНК различных вирусов, которые встречаются в природе, а потом поручили ему создать рецепты для новых, уникальных вирусов, пишет Gizmodo.

Геномная языковая модель под названием Evo предложила несколько вариантов, после чего ученые создали модели и внедрили их в бактерии. В итоге, бактерии произвели вирусы, способные заражать другие бактерии и распространяться.

Авторы исследования также указали на несколько оговорок, которые должны развеять тревогу по поводу их эксперимента.

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Во-первых, процесс синтеза вирусов существовал задолго до появления ИИ, поэтому часть этого эксперимента — это просто уже существующий инструмент в арсенале исследователей вирусов. Во-вторых, этот конкретный вирус не представляет угрозы для человека и может заражать только бактерии. Это сделано намеренно, поскольку ДНК, которую использовала модель ИИ, представляла собой относительно безвредный вирус, известный как Phi X-174.

Также следует отметить, что ИИ предпринял множество попыток для достижения своей цели. Исследователи заставили Evo сгенерировать 700 000 потенциальных геномов, а затем сузили их до примерно 300, созданных в лаборатории. Только 16 из них оказались жизнеспособными.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить научное сообщество. Для создания модели потребовались сотни тысяч попыток, чтобы получить несколько жизнеспособных вирусов. Не те, которые все же сработали, смогли преодолеть устойчивость двух штаммов кишечной палочки. Это говорит о том, что созданные модели вирусов – не просто грубая имитация вирусов, которые встречаются в природе.

Профессор Томом Инглсби и доктором Морицем Ханке из Центра безопасности здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса опубликовали предупреждение в ответ на научный прорыв.

“Хотя это многообещающе для применения в биологических науках, это также поднимает неотложные вопросы биобезопасности и защиты от биологических угроз. Возможность создавать вирусные геномы с помощью генеративного ИИ теперь существует, но механизмов управления для безопасного использования этой возможности пока нет”, - предупредили ученые.