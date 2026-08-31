Общение с ИИ превращает нас в роботов, предупреждают ученые: вот почему

Исследование предполагает, что чем больше времени мы проводим с ИИ, тем больше становимся похожими на роботов.

Известно, что ИИ меняет жизнь современных людей разными способами. Но менее ясно, как это влияет на нас как на потребителей, учитывая растущее использование ИИ-ботов в сфере обслуживания клиентов. Авторы нового теоретического исследования утверждают, что длительное общение с ИИ может привести к тому, что мы будем перенимать модели поведения искусственного интеллекта и даже способы его общения. Исследование опубликовано в журнале AI & Society, пишет ScienceAlert.

Международная группа ученых пришла к выводу, что ИИ становится более похожим на людей, а в то же время мы становимся менее похожими на себя, чем больше мы общаемся с машинами. Новая теория предполагает, что люди постепенно становятся более совместимыми с ИИ и это может стирать нашу идентичность.

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Ученые считают, что общение с ИИ, созданными для обслуживания клиентов, приводит к тому, что мы подстраиваемся под эту технологию, ведь она подстраивается под нас.

Согласно исследованию, ИИ достиг стадии, когда он может неплохо справляться с поддержкой клиентов и вести естественный диалог. Более того, он может персонализироваться под отдельных пользователей. Это может сделать взаимодействие человека и машины более социальным, или ИИ может казаться более "живым", ведь он может имитировать эмоции, мысли и поведение человека, по крайней мере в общении.

Исследователи даже считают, что со временем мы может начат подстраиваться под ту модель поведения, которую поддерживает ИИ и таким образом мы можем стать более похожими на роботов, теряя свою идентичность.

ИИ разработан таким образом, чтобы наилучшим образом реагировать на ту версию нас самих, у которой сглажены человеческие черты. Исследование предполагает, что мы можем неявно стремиться к этой идентичности, чтобы получить наилучшие ответы и продолжить общение с машиной.

Исследование носит исключительно теоретический характер, поэтому не проводились тесты на людях для измерения эффектов взаимодействия с ИИ. Но эта теория опирается на предыдущие исследования взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

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