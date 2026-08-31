Солнечная система пытается нас уничтожить: 4 способа, как может исчезнуть Земля

Наша планета в ближайшие миллионы лет может не пережить масштабных потрясений.

Солнечная система меняется все время, но не всегда эти изменения могут позитивно сказаться на нашей планете. Ученые выделяют 4 способа, которыми Солнечная система может уничтожить нашу планету или как минимум очень сильно навредить, пишет Sky at Night Magazine.

Падение астероида

В течение миллионов лет астероиды разных размеров сталкивались с Землей и это может произойти в будущем. Самое известное падение астероида произошло 66 миллионов лет назад, когда камень шириной примерно 10 км врезался в нашу планету, что привело к вымиранию почти всех динозавров.

Но даже камень шириной 10 – 20 метров, движущийся со скоростью почти 50 000 км/ч, может своей энергией сравнять с Землей все здания в радиусе 8 км от эпицентра взрыва.

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Астероид шириной 11-13 км вызовет чудовищные цунами, выбросит воду и пыль в атмосферу, заблокирует солнечный свет и в конечном итоге это приведет к глобальному похолоданию. Большая часть жизни на Земле будет уничтожена, но для ее полного исчезновения потребуется астероид шириной не менее 97 км.

Нестабильная Солнечная система

Астрономы считают, что Солнечная система останется стабильной в течение 40 миллионов лет, но затем орбиты Меркурия и Марса изменятся в результате изменений в гравитационном притяжении между планетами.

Это может привести к тому, что Меркурий и Марс будут выброшены из Солнечной системы. Существует вероятность, что Меркурий или Марс могут врезаться в Землю. Это приведет к тому, что планета расплавиться и ее температура будет достигать 3000 градусов Цельсия.

Луна убегает от нас

Луна вскоре после образования около 4,5 млрд лет назад находилась в 10 раз ближе к Земле, чем сейчас, но затем начала удалиться от нашей планеты со скоростью 20 см в год. Сейчас она удаляется со скоростью 3,8 см в год.

Гравитация Луны притягивает океаны Земли, создавая приливы. По мере увеличения расстояния между двумя объектами притяжение Луны будет ослабевать, а приливы на Земле станут меньше, что приведет к исчезновению прибрежных экосистем и изменению океанских течений. Они стабилизируют погоду, а это значит, что данный процесс может вызвать глобальное изменение климата, которое еще никогда не видели.

Гравитационное притяжение Луны также помогает стабилизировать наклон оси Земли по отношению к Солнцу. Именно наклон оси определяет смену сезонов на нашей планете. Чем дальше будет находиться Луна, тем выше вероятность, что времена года в том виде, в каком мы их знаем, исчезнут. Жизнь на Земле может также исчезнуть из-за климатических потрясений.

Гибель Солнца

Через 5 миллиардов лет у Солнца закончится водород в ядре для ядерного синтеза, благодаря чему наша звезда существует. Постепенно Солнце раздуется до огромных размеров, станет красным гигантом и поглотит Меркурий и Венеру. Даже если Земля не будет уничтожена, ее поверхность и атмосфера будут выжжены интенсивным излучением и планета станет непригодной для жизни.

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