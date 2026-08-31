Неожиданное открытие: земной песок показал, как сформировалась кора Меркурия

Исследователи предполагают, что кора самой маленькой планеты Солнечной системы имеет более глубокое и вулканическое происхождение, чем предполагалось.

Считается, что Меркурий, который был более 4 миллиардов лет назад расплавленной сферой, начал остывать быстрее, чем Земля. Уже примерно через 1 миллиард лет после образования планеты вулканическая активность Меркурия прекратилась, и на его поверхности образовалась твердая кора. Точно неизвестно, как выглядело уникальное вулканическое прошлое Меркурия и как оно сформировало нынешний внешний вид планеты. Но ученые получили подсказки об этом процессе из состава поверхности Меркурия. Они определили долю диоксида кремния на поверхности планеты более точно. Результаты исследования опубликованы в журнале Planetary Research, пишет Phys.

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Ученые обнаружили нечто неожиданное. Оказалось, что в коре Меркурия содержится около 37%, диоксида кремния (соединение, состоящее из одного атома кремния и двух атомов кислорода), что на 25% меньше, чем показывали прошлые оценки. На нашей планете диоксид кремния можно найти практически везде: в чистом виде – это песок, а также все вулканические породы содержат 75% этого соединения.

Меркурий Фото: NASA

Результаты исследования показывают, что вулканические породы на поверхности Меркурия образовались из расплавленных пород в мантии на большей глубине, чем предполагалось ранее.

Диоксид кремния накапливался в расплавленной мантии планеты из-за того, что по мере охлаждения мантии первые образовавшиеся горные породы извлекали из расплава сравнительно мало диоксида кремния. Таким образом, горячая лава, поднимающаяся к поверхности, со временем все больше обогащалась диоксидом кремния. Если это соединение присутствует на поверхности в небольших количествах, это указывает на высокие температуры во внутренней части планеты. Также возможно, что когда-то в коре Меркурия было больше диоксида кремния, но он постепенно потерял свой кислород.

Учены сложно делать точные выводы и составе поверхности Меркурия, ведь ни один космический аппарат не совершал посадку на поверхность планеты. Поэтому исследование основано на наблюдениях наземных телескопов, а также космических аппаратов, которые ранее исследовали планету дистанционно.

Авторы исследования надеются, что миссия BepiColombo подтвердит то, что кора Меркурия содержит меньше диоксида кремния, чем предполагалось. В ноябре 2026 года миссия, состоящая из двух зондов, должна выйти на орбиту вокруг Меркурия.

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