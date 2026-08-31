Несподіване відкриття: земний пісок продемонстрував, як сформувалася кора Меркурія

Дослідники припускають, що кора найменшої планети Сонячної системи має глибше та вулканічне походження, ніж вважалося раніше.

Вважається, що Меркурій, який понад 4 мільярди років тому був розплавленою кулею, почав охолоджуватися швидше, ніж Земля. Вже приблизно через 1 мільярд років після утворення планети вулканічна активність Меркурія припинилася, і на його поверхні утворилася тверда кора. Точно невідомо, як виглядало унікальне вулканічне минуле Меркурія і як воно сформувало нинішній зовнішній вигляд планети. Але вчені отримали підказки щодо цього процесу зі складу поверхні Меркурія. Вони визначили частку діоксиду кремнію на поверхні планети більш точно. Результати дослідження опубліковано в журналі Planetary Research, пише Phys.

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Вчені виявили щось несподіване. Виявилося, що в корі Меркурія міститься близько 37% діоксиду кремнію (сполука, що складається з одного атома кремнію та двох атомів кисню), що на 25% менше, ніж показували попередні оцінки. На нашій планеті діоксид кремнію можна знайти практично скрізь: у чистому вигляді — це пісок, а також усі вулканічні породи містять 75% цієї сполуки.

Меркурій Фото: NASA

Результати дослідження свідчать, що вулканічні породи на поверхні Меркурія утворилися з розплавлених порід у мантії на більшій глибині, ніж передбачалося раніше.

Діоксид кремнію накопичувався в розплавленій мантії планети через те, що в міру охолодження мантії перші гірські породи, що утворилися, витягували з розплаву порівняно мало діоксиду кремнію. Таким чином, гаряча лава, що піднімається до поверхні, з часом дедалі більше збагачувалася діоксидом кремнію. Якщо ця сполука присутня на поверхні в невеликих кількостях, це вказує на високі температури у внутрішній частині планети. Також можливо, що колись у корі Меркурія було більше діоксиду кремнію, але він поступово втратив свій кисень.

Вченим складно зробити точні висновки щодо складу поверхні Меркурія, адже жоден космічний апарат не здійснював посадку на поверхню цієї планети. Тому дослідження ґрунтується на спостереженнях наземних телескопів, а також космічних апаратів, які раніше досліджували планету дистанційно.

Автори дослідження сподіваються, що місія BepiColombo підтвердить, що кора Меркурія містить менше діоксиду кремнію, ніж передбачалося. У листопаді 2026 року місія, що складається з двох зондів, має вийти на орбіту навколо Меркурія.

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