Знайдено галактику без жодної зірки: куди зникло все світло (фото)

Астрономи вважають, що мають докази того, що цей теоретичний об’єкт існує насправді і що в ньому переважає матерія, яка не випромінює світло.

Вчені наблизилися до підтвердження того, що галактика "Хмара 9", вперше виявлена космічним телескопом Хаббл раніше у 2026 році, є першою "беззоряною" галактикою. Згідно з теорією, такі галактики практично не мають зірок, незважаючи на те, що в них міститься величезна кількість газу та пилу, необхідних для утворення зірок. У таких галактиках домінує темна матерія — речовина, яка не взаємодіє зі світлом, але впливає своєю гравітацією на навколишні видимі об’єкти. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Наразі найкращим кандидатом на роль першої "беззоряної" галактики є об’єкт під назвою "Хмара 9", який розташований на відстані 14 мільйонів світлових років від нас. Вважається, що ця галактика містить хмару водневого газу, маса якої в 1 мільйон разів перевищує масу Сонця, а також темну матерію з масою, що в 5 мільйонів разів перевищує масу нашої зірки. Ця галактика практично не випромінює світло зірок, адже їх там майже немає, як з’ясували астрономи.

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На знімку видно оточення галактики "Хмара 9". Дослідження допомогло з"ясувати, що цей об"єкт дійсно майже не містить зірок Фото: space.com

Автори дослідження провели спостереження за галактикою "Хмара 9" за допомогою найбільшого оптичного телескопа у світі — Великого Канарського телескопа. Спостереження показало, що "Хмара 9" містить масу зірок, яка не перевищує всього 16 000 мас Сонця. Тобто зірок там практично немає. Це підтверджує теорію про те, що такі галактики існують, хоча раніше їх ніколи не бачили.

Щоправда, астрономи поки що точно не знають, як утворюються такі галактики. Теоретично це можливо за наявності великої маси темної матерії, яка не дає водневому газу охолоджуватися й колапсувати, утворюючи зірки.

Астрономи стверджують, що "Хмара 9" не є аномальним об’єктом і, найімовірніше, подібних "беззоряних" галактик багато, але їх ще належить виявити.

Хоча результати нового дослідження вражають, питання про те, чи є "Хмара 9" першою "беззоряною" галактикою, все ж залишається відкритим. Перш ніж вчені зможуть з упевненістю заявити про відкриття першої "беззоряної" галактики, потрібні подальші дослідження.

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