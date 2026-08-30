Вода в раковині тече в різних напрямках у Північній та Південній півкулях: правда чи міф

Обертання Землі навколо своєї осі може впливати на утворення виру. Чи означає це, що вода в раковині рухається по спіралі в протилежних напрямках у різних частинах світу? Вчені дають відповідь.

Існує поширена думка, що вода в раковині, коли стікає, закручується в протилежних напрямках у Північній та Південній півкулях: проти годинникової стрілки та за годинниковою стрілкою відповідно. Але чи це справді так? Хоча сама ідея ґрунтується на відомому ефекті Коріоліса. Ви навряд чи побачите його прояв у масштабах, наприклад, кухонної раковини, пише Live Science.

Ідея про те, що вода в раковині, стікаючи, закручується в протилежних напрямках у Північній та Південній півкулях, ґрунтується на явищі, відомому як ефект Коріоліса. Коли повітря або вода рухаються на Землі, обертання нашої планети навколо своєї осі викривляє їхній рух. Це відбувається тому, що поверхня Землі рухається з різною швидкістю: біля екватора — швидше, біля полюсів — повільніше.

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Ефект Коріоліса можна спостерігати лише у великих масштабах, зокрема під час утворення циклонів та антициклонів в атмосфері Землі, коли повітряні маси закручуються в різні боки в різних частинах світу. Також цей ефект проявляється, коли великі течії в океанах Землі змінюють свій напрямок через обертання нашої планети навколо своєї осі.

Щоб ефект Коріоліса став помітним, потрібно багато часу та величезні простори, але у води в раковині, ванні чи унітазі є лише кілька секунд, щоб переміститися, перш ніж вона зникне в каналізації. Тому ефект Коріоліса непомітний у таких масштабах, каже Сюзанна Хорн з Університету Ковентрі, Велика Британія.

Ефект Коріоліса можна спостерігати лише у великих масштабах, зокрема під час утворення циклонів та антициклонів в атмосфері Землі Фото: Live Science

Насправді на напрямок виру у раковині не впливає ефект Коріоліса, який є надто слабким для таких масштабів. Вода може вже злегка закручуватися через те, як вона потрапила в раковину, як хтось рухався у ванні або як було витягнуто пробку. Навіть непомітні для ока мікроскопічні нерівності спрямовують потік води в один із боків. Те, як саме ви відкрили кран, під яким кутом текла вода, створює початкове закручування води в той чи інший бік. Усі ці фактори мають більший вплив на рух води в раковині, ніж ефект Коріоліса.

Отже, у одній і тій самій раковині вода може стікати за годинниковою стрілкою в один момент і проти годинникової стрілки в інший, залежно від зміни зазначених вище факторів. Хорн зазначає, що напрямок закручування води залежить головним чином від способу подачі води та геометрії раковини, ванни або унітазу.

Ефект Коріоліса в дрібних масштабах можна спостерігати лише в спеціально створених для цього умовах у лабораторіях.

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