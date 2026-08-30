Вода течет в раковине в разных направлениях в Северном и Южном полушариях: правда или миф

Вращение Земли вокруг своей оси может влиять на образование водоворота. Значит ли это, что вода в раковине движется по спирали в противоположных направлениях в разных частях света? Ученые дают ответ.

Существует распространенное мнение, что вода в раковине, когда стекает, закручивается в противоположных направлениях в Северном и Южном полушариях: против часовой стрелки и за часовой стрелкой соответственно. Но правда ли это? Хотя сама идея основана на известном эффекте Кориолиса. Вы вряд ли увидите его проявление в масштабах, например, кухонной раковины, пишет Live Science.

Идея о том, что вода в раковине, когда стекает, закручивается в противоположных направлениях в Северном и Южном полушариях, основана на явлении, известном как эффект Кориолиса. Когда воздух или вода движутся на Земле, то вращение нашей планеты во кур своей оси искривляет их движение. Это происходит потому, что поверхность Земли движется с разной скоростью: возле экватора — быстрее, возле полюсов – медленнее.

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Эффект Кориолиса можно увидеть только в больших масштабах, в частности при образовании циклонов и антициклонов в атмосфере Земли, когда воздушные массы закручиваются в разные стороны в разных частях света. Также этот эффект проявляется, когда крупные течения в океанах Земли меняют свое направление из-за вращения нашей планеты вокруг своей оси.

Чтобы стал виден эффект Кориолиса нужно много времени и огромные пространства, но у воды в раковине, ванне или унитазе есть всего несколько секунд, чтобы переместиться, прежде чем она исчезнет в канализации. Поэтому эффект Кориолиса незаметен в таким масштабах, говорит Сюзанна Хорн из Университета Ковентри, Великобритания.

Эффект Кориолиса можно увидеть только в больших масштабах, в частности при образовании циклонов и антициклонов в атмосфере Земли Фото: Live Science

На самом деле на направление водоворота в раковине не влияет эффект Кориолиса, который слишком слаб для таких масштабов. Вода может уже слегка закручиваться из-за того, как она попала в раковину, как кто-то двигался в ванне или как была вынута пробка. Даже незаметные глазу микроскопические неровности направляют поток воды в одну из сторон. То, как именно вы открыли кран, под каким углом текла вода создает первоначальное закручивание воды в ту или иную сторону. Все эти факторы оказывают большее влияние на движение воды в раковине, чем эффект Кориолиса.

Следовательно, в одной и той же раковине вода может стекать по часовой стрелке в один момент и против часовой стрелки в другой, в зависимости от изменения указанных выше факторов. Хорн говорит, что направление закручивания воды зависит главным образом от способа подачи воды и геометрии раковины, ванны, или унитаза.

Эффект Кориолиса в мелких масштабах может быть виден только в специально созданных для этого условиях в лабораториях.

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