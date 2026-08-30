В космос запущен телескоп NASA за 4 миллиарда долларов: увидит "невидимую" Вселенную (видео)

Названный в честь "мамы Хаббла" новый космический телескоп Нэнси Грейс Роман должен выяснить, что такое темная материя и темная энергия.

30 августа, в 14:26 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Falcon Heavy с новым космическим телескопом NASA Нэнси Грейс Роман (или просто Роман) на борту. Эта обсерватория стоимостью 4 миллиарда долларов должна произвести революцию в астрономии, пишет Space.

Ракета Falcon Heavy успешно вывела на низкую околоземную орбиту новый инфракрасный космический телескоп Нэнси Грейс Роман. Примерно через полчаса после запуска телескоп Роман успешно отделился от ракеты-носителя и начал свое самостоятельное путешествие в космосе. Он летит к точке Лагранжа L2 системы Земля-Солнце на расстоянии почти 1,6 миллиона километров от нашей планеты.

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После ввода в эксплуатацию примерно через 3 месяца телескоп Роман, который может видеть в 100 раз большие участки космоса, чем космический телескоп Хаббл, должен произвести революцию в астрономии. Он должен нанести на карту более 2 миллиардов галактик, обнаружить около 100 000 новых планет вне Солнечной системы, а также раскрыть природу загадочной темной материи и темной энергии. Миссия телескопа рассчитана на 5 лет с возможностью дальнейшего продления.

После ввода в эксплуатацию примерно через 3 месяца телескоп Роман, который может видеть в 100 раз большие участки космоса, чем космический телескоп Хаббл, должен произвести революцию в астрономии Фото: NASA

Астрономы считают, что новая обсерватория также сможет обнаружить неизвестные ранее объекты и явления в космосе. Ученые надеются, что инфракрасный телескоп, оснащенный 300-мегапиксельной широкоугольной камерой, сможет изменить наше представление о Вселенной.

Телескоп также позволит проводить новые исследования темной материи и темной энергии, о которых мало что известно.

Темная материя – это невидимое вещество, которое, по оценкам, составляет более 80% массы всей материи во Вселенной. Считается, что темная материя удерживает все крупномасштабные структуры в космосе вместе, но никто не знает из чего она состоит. Темную материю нельзя увидеть напрямую, ведь она не выпускает, не поглощает и не отражает электромагнитное излучение (то есть свет). Но это вещество имеет массу и гравитацию, а потому оказывает видимое влияние на все окружающие объекты.

Темная энергия – это загадочная сила, которая отвечает за ускоренное расширение Вселенной. Астрономы знают, что это сила существует уже почти 30 лет, но что она из себя представляет, пока неясно.

Новая обсерватория получила название в честь первого главного астронома NASA Нэнси Грейс Роман Фото: Wikipedia

Новая обсерватория получила название в честь первого главного астронома NASA Нэнси Грейс Роман (1925 — 2018). Именно она сделала все возможное, чтобы был создан и запущен в 1990 году космический телескоп Хаббл, который работает на околоземной орбите до сих пор. В результате Нэнси Грейс Роман получила прозвище "мама Хаббла". Что касается космического телескопа Хаббл, то он был назван в честь американского астрономы Эдвина Хаббла, который в конце 20-х годов XX века впервые выяснил, что Вселенная расширяется, а не является статичной и неизменной.

Космический телескоп Хаббл, который работает на околоземной орбите с 1990 года Фото: NASA

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