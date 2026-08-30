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В космос запущен телескоп NASA за 4 миллиарда долларов: увидит "невидимую" Вселенную (видео)

В космос запущен телескоп NASA за 4 миллиарда долларов: увидит "невидимую" Вселенную
В космос запущен телескоп NASA за 4 миллиарда долларов: увидит "невидимую" Вселенную | Фото: NASA

Названный в честь "мамы Хаббла" новый космический телескоп Нэнси Грейс Роман должен выяснить, что такое темная материя и темная энергия.

30 августа, в 14:26 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Falcon Heavy с новым космическим телескопом NASA Нэнси Грейс Роман (или просто Роман) на борту. Эта обсерватория стоимостью 4 миллиарда долларов должна произвести революцию в астрономии, пишет Space.

Ракета Falcon Heavy успешно вывела на низкую околоземную орбиту новый инфракрасный космический телескоп Нэнси Грейс Роман. Примерно через полчаса после запуска телескоп Роман успешно отделился от ракеты-носителя и начал свое самостоятельное путешествие в космосе. Он летит к точке Лагранжа L2 системы Земля-Солнце на расстоянии почти 1,6 миллиона километров от нашей планеты.

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После ввода в эксплуатацию примерно через 3 месяца телескоп Роман, который может видеть в 100 раз большие участки космоса, чем космический телескоп Хаббл, должен произвести революцию в астрономии. Он должен нанести на карту более 2 миллиардов галактик, обнаружить около 100 000 новых планет вне Солнечной системы, а также раскрыть природу загадочной темной материи и темной энергии. Миссия телескопа рассчитана на 5 лет с возможностью дальнейшего продления.

В космос запущен телескоп NASA за 4 миллиарда долларов: увидит "невидимую" Вселенную
После ввода в эксплуатацию примерно через 3 месяца телескоп Роман, который может видеть в 100 раз большие участки космоса, чем космический телескоп Хаббл, должен произвести революцию в астрономии
Фото: NASA

Астрономы считают, что новая обсерватория также сможет обнаружить неизвестные ранее объекты и явления в космосе. Ученые надеются, что инфракрасный телескоп, оснащенный 300-мегапиксельной широкоугольной камерой, сможет изменить наше представление о Вселенной.

Телескоп также позволит проводить новые исследования темной материи и темной энергии, о которых мало что известно.

  • Темная материя – это невидимое вещество, которое, по оценкам, составляет более 80% массы всей материи во Вселенной. Считается, что темная материя удерживает все крупномасштабные структуры в космосе вместе, но никто не знает из чего она состоит. Темную материю нельзя увидеть напрямую, ведь она не выпускает, не поглощает и не отражает электромагнитное излучение (то есть свет). Но это вещество имеет массу и гравитацию, а потому оказывает видимое влияние на все окружающие объекты.
  • Темная энергия – это загадочная сила, которая отвечает за ускоренное расширение Вселенной. Астрономы знают, что это сила существует уже почти 30 лет, но что она из себя представляет, пока неясно.
В космос запущен телескоп NASA за 4 миллиарда долларов: увидит "невидимую" Вселенную
Новая обсерватория получила название в честь первого главного астронома NASA Нэнси Грейс Роман
Фото: Wikipedia

Новая обсерватория получила название в честь первого главного астронома NASA Нэнси Грейс Роман (1925 — 2018). Именно она сделала все возможное, чтобы был создан и запущен в 1990 году космический телескоп Хаббл, который работает на околоземной орбите до сих пор. В результате Нэнси Грейс Роман получила прозвище "мама Хаббла". Что касается космического телескопа Хаббл, то он был назван в честь американского астрономы Эдвина Хаббла, который в конце 20-х годов XX века впервые выяснил, что Вселенная расширяется, а не является статичной и неизменной.

Космический телескоп Хаббл, который работает на околоземной орбите с 1990 года
Космический телескоп Хаббл, который работает на околоземной орбите с 1990 года
Фото: NASA

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