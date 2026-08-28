Самая большая в мире цифровая камера: лучшие фотографии космоса новой обсерватории (фото)

Обсерватория имени Веры Рубин уже навсегда изменила астрономию. Ее гигантская камера способна фиксировать миллионы галактик на одном изображении.

Хотя Обсерватория имени Веры Рубин, расположенная в Чили, официально начала свою работу в июне 2025 года, настоящие наблюдения за космосом она начала проводить в июне 2026 года. Сейчас обсерватория собирает около 10 терабайт данных за ночь и, как ожидается, в конечном итоге поможет нанести на карту около 20 миллиардов галактик и 17 миллиардов звезд. 8,4 –метровый телескоп обсерватории имеет самую большую цифровую камеру в мире для обзора космоса – 3200-мегапиксельную камеру LSST. По размеру камера сравнима с небольшим автомобилем и весит около трех тонн. Астрономы показали самые впечатляющие фотографии Обсерватории имени веры Рубин, пишет Sky at Night Magazine.

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Скопление древних звезд

NGC 6544 Фото: NOIRLab

На этом снимке показаны десятки тысяч звезд внутри шарового звездного скопления NGC 6544, которое находится в Млечном Пути. Это одно из примерно 150 шаровых скоплений в нашей галактике. В этих скопления находятся звезды, которые почти такие же старые, как и сама Вселенная.

Миллионы галактик на одном снимке

Скопление Девы Фото: NOIRLab

Это изображение показывает часть Скопления Девы – огромного скопления галактик, расположенного на расстоянии около 55 миллионов световых лет. На фотографии каждая точка – это галактика. По оценкам, на этом снимке видны около 10 миллионов галактик.

Одна из галактик в Скоплении Девы

Одна из галактик в Скоплении Девы Фото: NOIRLab

Этот снимок демонстрирует насколько детализированные изображения может создавать самая большая цифровая камера в мире. На фотографии крупным планом показана спиральная галактика в Скоплении Девы, и в ней можно увидеть отдельные участки образования новых звезд. Многие точки окружающие эту галактику теперь можно четко различить как далекие галактики.

Bochum 14

Bochum 14 Фото: NOIRLab

Bochum 14 – это рассеянное звездное скопление в Млечном Пути, которое находился на расстоянии более 2000 световых лет от нас. Это группа звезд, которые слабо связаны между собой гравитацией. Скопление совершенно невидимо невооруженным глазом, но камера LSST показывает всю его красоту.

Созвездие Волка

Созвездие Волка Фото: NOIRLab

Этот снимок показывает созвездие Волка и содержит миллионы звезд, а также далекие галактики за его пределами. На переднем плане видны галактические перистые облака — это комки межзвездной пыли, освещенные объединенным светом близлежащих звезд.

Messier 21

Messier 21 Фото: NOIRLab

Messier 21 или М 21 — это рассеянное звездное скопление. Все звезды в нем имеют возраст примерно 6,6 миллионов лет. Скопление в основном состоит из тусклых звезд, но на снимке они сияют очень ярко. Поскольку звезды, вероятно, образовались из одного и того же молекулярного облака примерно в одно и то же время, скопление дает астрономам представление о ранней звездной эволюции.

Потрясающая спиральная галактика

Потрясающая спиральная галактика Фото: NOIRLab

На этом изображении показана крупным планом одна из миллионов галактик. Это спиральная галактика, по края которой находятся голубые звезды. Скопления таких звезд показывают, где в галактике относительно недавно произошло образование новых звезд.

Обсерватория имени Веры Рубин в течение 10 лет будет собирать данные о Вселенной. Как ожидается, в конечном итоге она поможет нанести на карту около 20 миллиардов галактик и 17 миллиардов звезд.

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