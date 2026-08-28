"Призраки" существуют: физики впервые обнаружили жуткий свет в остановленном ядерном реакторе

Ученые впервые провели измерение антинейтрино во время уникального эксперимента на французской АЭС.

Нейтрино и их аналоги из антиматерии под названием антинейтрино называют частицами-призраками. Они почти никогда не взаимодействуют с материей из-за того, что у них нет электрического заряда и почти нет массы. Но эти фундаментальные частицы могут помочь улучшить понимание того, что происходит внутри ядреных реакторов на АЭС. Физики впервые обнаружили жуткое излучение электронных антинейтрино, исходящее из неработающих ядерных реакторов на АЭС Шо (Chooz) во Франции. С помощью эксперимента Double Chooz физики впервые подтвердили существование потока антинейтрино, исходящего от сгоревшего топлива внутри двух ядерных реакторов. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет ScienceAlert.

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Ранее физики проводили измерение потоков антинейтрино, исходящих из работающих ядерных реакторов, теперь же они впервые обнаружили их в остановленных на некоторое время реакторах. В эксперименте Double Chooz использовались два подземных детектора, расположенных на расстоянии 400 метров и 1050 метров от двух действующих реакторов АЭС Шо.

В эксперименте Double Chooz использовались два подземных детектора, расположенных на расстоянии 400 метров и 1050 метров от двух действующих реакторов АЭС Шо Фото: ScienceAlert

Физики не могут фактически "видеть" антинейтрино, но могут узнать об их существовании на основе их взаимодействия с другими частицами внутри детекторов.

Когда нейтрино или антинейтрино проходит через детектор Double Chooz, оно иногда сталкивается с протонами. Это столкновение создает нейтрон и позитрон, аналог электрона из антиматерии. Позитрон сразу же сталкивается с электроном и происходит его уничтожение с выделением света. Затем нейтрон сталкивается с гадолинием, редкоземельным металлом, и возникает вторая вспышка света. На основе двух этих событий физики могут узнать о существовании антинейтрино.

Во время обратного бета-распада урана или плутония внутри ядерного реактора появляются антинейтрино. Отслеживание потока этих частиц может помочь улучшить ядерную безопасность на АЭС и понимание того, что происходит внутри реактора.

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