"Привиди" існують: фізики вперше виявили моторошне світло в зупиненому ядерному реакторі

Вчені вперше провели вимірювання антинейтрино під час унікального експерименту на французькій АЕС.

Нейтрино та їхні аналоги з антиматерії, які називаються антинейтрино, називають частинками-привидами. Вони майже ніколи не взаємодіють з матерією через те, що не мають електричного заряду і майже не мають маси. Але ці фундаментальні частинки можуть допомогти краще зрозуміти, що відбувається всередині ядерних реакторів на АЕС. Фізики вперше виявили дивне випромінювання електронних антинейтрино, що виходить із непрацюючих ядерних реакторів на АЕС Шо (Chooz) у Франції. За допомогою експерименту Double Chooz фізики вперше підтвердили існування потоку антинейтрино, що виходить від відпрацьованого палива всередині двох ядерних реакторів. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише ScienceAlert.

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Раніше фізики проводили вимірювання потоків антинейтрино, що виходять із діючих ядерних реакторів, а тепер вони вперше виявили їх у реакторах, зупинених на деякий час. В експерименті Double Chooz використовувалися два підземні детектори, розташовані на відстані 400 метрів і 1050 метрів від двох діючих реакторів АЕС Шо.

У експерименті Double Chooz використовувалися два підземні детектори, розташовані на відстані 400 метрів і 1050 метрів від двох діючих реакторів АЕС Шо Фото: ScienceAlert

Фізики фактично не можуть "бачити" антинейтрино, але можуть дізнатися про їхнє існування на основі їхньої взаємодії з іншими частинками всередині детекторів.

Коли нейтрино або антинейтрино проходить крізь детектор Double Chooz, воно іноді стикається з протонами. Це зіткнення утворює нейтрон і позитрон — аналог електрона з антиматерії. Позитрон одразу ж стикається з електроном, і відбувається його знищення з випромінюванням світла. Потім нейтрон зіштовхується з гадолінієм, рідкоземельним металом, і виникає другий спалах світла. На основі цих двох подій фізики можуть дізнатися про існування антинейтрино.

Під час зворотного бета-розпаду урану або плутонію всередині ядерного реактора утворюються антинейтрино. Відстеження потоку цих частинок може сприяти підвищенню ядерної безпеки на АЕС та кращому розумінню того, що відбувається всередині реактора.

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