Найбільша у світі цифрова камера: найкращі знімки космосу, зроблені новою обсерваторією (фото)

Обсерваторія імені Віри Рубін уже назавжди змінила астрономію. Її гігантська камера здатна фіксувати мільйони галактик на одному знімку.

Хоча обсерваторія імені Віри Рубін, розташована в Чилі, офіційно розпочала свою роботу в червні 2025 року, власне спостереження за космосом вона почала проводити в червні 2026 року. Зараз обсерваторія збирає близько 10 терабайтів даних за ніч і, як очікується, зрештою допоможе нанести на карту близько 20 мільярдів галактик і 17 мільярдів зірок. 8,4-метровий телескоп обсерваторії має найбільшу у світі цифрову камеру для спостереження за космосом — 3200-мегапіксельну камеру LSST. За розміром камера порівнянна з невеликим автомобілем і важить близько трьох тонн. Астрономи показали найвражаючі фотографії обсерваторії імені Віри Рубін, пише Sky at Night Magazine.

Відео дня

Скупчення стародавніх зірок

NGC 6544 Фото: комета

На цьому знімку зображено десятки тисяч зірок усередині кульового зоряного скупчення NGC 6544, яке розташоване в Чумацькому Шляху. Це одне з приблизно 150 кульових скупчень у нашій галактиці. У цих скупченнях знаходяться зірки, які майже такі ж старі, як і сам Всесвіт.

Мільйони галактик на одному знімку

Сузір'я Діви Фото: комета

На цьому зображенні показано частину Скупчення Діви — величезного скупчення галактик, розташованого на відстані близько 55 мільйонів світлових років. На фотографії кожна точка — це галактика. За оцінками, на цьому знімку видно близько 10 мільйонів галактик.

Одна з галактик у скупченні Діви

Одна з галактик у скупченні Діви Фото: комета

Цей знімок демонструє, наскільки деталізовані зображення може створювати найбільша цифрова камера у світі. На фотографії крупним планом показано спіральну галактику в Сузір’ї Діви, і в ній можна розгледіти окремі ділянки утворення нових зірок. Багато точок, що оточують цю галактику, тепер можна чітко розрізнити як далекі галактики.

Bochum 14

Bochum 14 Фото: комета

Bochum 14 — це розсіяне зоряне скупчення в Чумацькому Шляху, яке розташоване на відстані понад 2000 світлових років від нас. Це група зірок, які слабко пов’язані між собою гравітацією. Скупчення абсолютно невидиме неозброєним оком, але камера LSST показує всю його красу.

Сузір'я Вовка

Сузір'я Вовка Фото: комета

Цей знімок показує сузір’я Вовка і містить мільйони зірок, а також віддалені галактики за його межами. На передньому плані видно галактичні пір'ясті хмари — це скупчення міжзоряного пилу, освітлені спільним світлом сусідніх зірок.

Messier 21

Messier 21 Фото: комета

Messier 21 або М 21 — це розсіяне зоряне скупчення. Усі зірки в ньому мають вік приблизно 6,6 мільйонів років. Скупчення в основному складається з тьмяних зірок, але на знімку вони сяють дуже яскраво. Оскільки зірки, ймовірно, утворилися з одного й того самого молекулярного хмара приблизно в один і той самий час, скупчення дає астрономам уявлення про ранню зоряну еволюцію.

Приголомшлива спіральна галактика

Приголомшлива спіральна галактика Фото: комета

На цьому зображенні крупним планом показано одну з мільйонів галактик. Це спіральна галактика, на краях якої розташовані блакитні зірки. Скупчення таких зірок вказують на те, де в галактиці відносно недавно відбувалося утворення нових зірок.

Обсерваторія імені Віри Рубін протягом 10 років збиратиме дані про Всесвіт. Як очікується, зрештою вона допоможе нанести на карту близько 20 мільярдів галактик і 17 мільярдів зірок.

Інші новини науки