Длина 5,5 километров: на снимке NASA с Луны увидели потенциальный корабль инопланетян (фото)

Загадочный объект, обнаруженный на фотографии 1967 года, как считает исследователь НЛО, является стопроцентным доказательством существования внеземной разумной жизни.

Исследователь НЛО Скотт Уоринг считает, что на фотографии, сделанной в 1967 году космическим аппаратом NASA Lunar Orbiter 3, запечатлен огромный корабль инопланетян. На рассекреченных фотографиях NASA с Луны также видны неизвестные объекты, которые наблюдали астронавты во время программы "Аполлон" с 1969 по 1972 год, пишет Daily Mail.

Космический аппарат Lunar Orbiter 3 в 1967 году делал фотографии поверхности Луны, когда NASA готовилось к высадке первых астронавтов на спутник Земли. Скотт Уоринг обнаружил не одной из снимков необычный объект, который кажется, парит над поверхностью Луны.

Исследователь НЛО Скотт Уоринг считает, что на фотографии, сделанной в 1967 году космическим аппаратом NASA Lunar Orbiter 3, запечатлен огромный корабль инопланетян Фото: NASA

Он считает, что это космический корабль инопланетян, длина которого составляет примерно 5,5 километров. Уоринг сравнил размер соседнего кратера Теофил на Луне, диаметр которого составляет 110 км, с размером предполагаемого космического корабля внеземной цивилизации. Таким образом он пришел к выводу, что этот загадочный объект имеет в 20 раз меньший размер.

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Уоринг заявил, что для людей это огромный размер, но для "инопланетян это маленький космический корабль". Исследователь НЛО считает эту фотографию стопроцентным доказательством существования внеземного разума и того, что инопланетяне следили за людьми еще до того, как астронавты NASA оказались на Луне.

Уоринг сравнил размер соседнего кратера Теофил на Луне, диаметр которого составляет 110 км, с размером предполагаемого космического корабля внеземной цивилизации. Таким образом он пришел к выводу, что этот загадочный объект имеет в 20 раз меньший размер Фото: NASA

Но Уоринг не предоставляет никаких независимых доказательств того, что это космический корабль, и что он имеет внеземное происхождение.

Сейчас NASA утверждает, что пока нет никаких доказательств существования внеземной жизни, а тем более разумных инопланетян, способных осуществлять межзвездные путешествия. Но некоторое ученые считают, что нельзя исключать возможности того, что развитые внеземные цивилизации существуют, просто мы их еще не обнаружили.

Напоминаем, что недавно Пентагон опубликовал несколько партий рассекреченных документов об НЛО, в которых, в частности упоминается о том, что астронавты NASA наблюдали на Луне неопознанные явления или объекты. В архивах сохранились фотографии этих НЛО.

Астронавты NASA наблюдали на Луне неопознанные явления или объекты. В архивах сохранились фотографии этих НЛО Фото: NASA

Астронавты миссий "Аполлон-12" (1969 год) и "Аполлон-17" (1972 год) сообщали о том, что во время спуска на поверхность Луны они наблюдали странные яркие объекты, которые, кажется, следовали за космическим кораблем землян. На фотографиях, сделанных астронавтами миссии "Аполлон-12", когда те находились на поверхности Луны, видны странные объекты в лунном небе, которые до сих пор никто не может объяснить.

На фотографиях, сделанных астронавтами миссии "Аполлон-12", когда те находились на поверхности Луны, видны странные объекты в лунном небе, которые до сих пор никто не может объяснить Фото: NASA

Напоминаем, что некоторые ученые считают, что если будут обнаружены разумные инопланетяне, то люди смогут смириться с этим, ведь многие из них, как утверждается, верят в то, что мы не одиноки во Вселенной.

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