"Летательный аппарат инопланетян": марсоход NASA увидел НЛО на Марсе (фото)

Очередной снимок, сделанный марсоходом Curiosity, вызвал бурные обсуждения в социальной сети Х. Некоторые пользователи предположили, что на фотографии виден летательный аппарат внеземной цивилизации.

Кари Сивертцен, любительница космоса, которая часто публикует в социальной сети Х фотографии, сделанные космическими аппаратами NASA, опубликовала фотографию, сделанную марсоходом Curiosity. Этот снимок породил предположения в возможном существовании инопланетян на Марсе, пишет Daily Mail.

NASA утверждает, что нет никаких убедительных доказательств существования разумной внеземной жизни, хотя на Марсе могла существовать жизнь но в виде микробов. В прошлом и в этом году марсоходы NASA нашли свидетельства потенциального существования жизни на Красной планете в далеком прошлом. Но этого недостаточно, чтобы утверждать о том, что Марс был населенной живыми организмами планетой.

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Все же некоторые ученые считают, что где-то во Вселенной может существовать внеземная цивилизация, а значит мы не одиноки в космосе. Поиски разумных инопланетян пока не увенчались успехом.

Несмотря на это публикации некоторых фотографий, сделанных марсоходами NASA на Марсе, вызывают бурные дискуссии в социальных сетях. Некоторые пользователи видят на них объекты, которые, как им кажется, могут указывать на существование разумных инопланетян.

На фотографии, сделанной марсоходом Curiosity в кратере Гейл на Марсе виден склон горы Эолида, а также далекие возвышенности, но самое главное там можно увидеть таинственный черный объект, который кажется летит над поверхностью планеты Фото: NASA

На фотографии, сделанной марсоходом Curiosity в кратере Гейл на Марсе виден склон горы Эолида, а также далекие возвышенности, но самое главное там можно увидеть таинственный черный объект, который кажется летит над поверхностью планеты. Публикация породила теории о том, что объект может быть летательным аппаратом инопланетян.

Но этот снимок не предоставляет никаких доказательств того, что это был летательный аппарат или даже физический объект. Как предполагают некоторые пользователи социальной сети Х, это может быть случайное скопление пыли в воздухе Марса, или оптическая иллюзия, или же это результат какого-то сбоя в камере марсохода.

Кари Сивертцен считает, что жизнь существует на других планетах, но она не утверждает, что данный снимок является подтверждением этого.

Напоминаем, что марсоход Curiosity уже 14 лет занимается исследованием Марса и ищет признаки того, что на Марсе могла существовать микробная жизнь.

Данное изображение было сделано там, где в далеком прошлом, как читают ученые, текла жидка вода. А вода, как известно, является важнейшим компонентом для жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

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