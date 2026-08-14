Неужели инопланетяне: на фотографии NASA с Марса обнаружили фигуру на двух "ногах" (фото)

На фотографии, сделанной марсоходом Curiosity, была замечена темная фигура, напоминающая механическое устройство.

Новые предположения о существовании разумных инопланетян на Марсе вызвала опубликованная в социальной сети Х фотография неизвестного объекта, который кажется стоит на двух "ногах" на поверхности Марса. Этот объект по форме напоминает медузу или какое-то механическое устройство, пишет Daily Mail.

Кари Сивертцен, любитель космоса, которая часто публикует в социальной сети Х фотографии, сделанные аппаратами NASA, опубликовала снимок, сделанный марсоходом Curiosity в кратере Гейл.

На фотографии виден марсианский ландшафт и небольшая фигура вдалеке, имеющая черное тело и, кажется, что она стоит на двух "ногах". Сивертцен написала, что она верит в то, что жизнь существует на других планетах и на Марсе она также может быть.

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На фотографии, сделанной марсоходом Curiosity, была замечена темная фигура, напоминающая механическое устройство Фото: NASA

Важно отметить, что на сайте NASA представлен набор из нескольких снимков, на которых видная одна и та же часть поверхности Марса. Но на снимках, сделанных немного позже, чем была запечатлена таинственная фигура, никакого объекта не видно.

На снимках, сделанных немного позже, чем была запечатлена таинственная фигура, никакого объекта не видно Фото: NASA

В комментариях скептики отмечают, что эта фигура скорее всего является лишь результатом какого-то сбоя в камере и на самом деле ничего необычного марсоход NASA не заметил.

Другие же пользователи социальной сети отметили, что это "одна из лучших фотографий НЛО на Марсе", признак существования внеземной цивилизации, ведь это может быть устройство инопланетян и что это "не похоже на обычный пылевой вихрь на Марсе".

Марсоход Curiosity исследует кратер Гейл с 2012 года. Он пытается обнаружить признаки существования микробной жизни на Красной планете. Пока что обнаружены лишь косвенные свидетельства того, что внеземная жизнь могла существовать на Марсе.

Подобные фотографии часто привлекают внимание людей, потому что человеческий мозг естественным образом пытается распознать знакомые формы на странных изображениях. Это явление известное как парейдолия.

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