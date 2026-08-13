Настоящее сокровище: Perseverance впервые нашел на Марсе драгоценные камни (фото)

Марсоход NASA изучил три камня в кратере Езеро и обнаружил, что в них находится настоящее сокровище.

Ученые провели анализ данных, полученных марсоходом Perseverance, при изучении трех камней в кратере Езеро на Марсе и обнаружили то, чего не ожидали увидеть. Оказалось, что в камнях находятся кристаллы минерала корунд, которого никогда раньше не видели на Красной планете. Некоторые разновидности корунда являются рубинами и сапфирами. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет ScienceAlert.

Марсоход NASA изучил три камня в кратере Езеро и обнаружил, что в них находится настоящее сокровище Фото: NASA

Это было совершенно неожиданно, как заявили ученые, обнаружить на Марсе драгоценные камни, которые очень похожи на те, что образуются на Земле. Для ученых стало неожиданностью обнаружение корунда на Марсе потому, что условия для образования этого минерала не существуют на планете. Хотя у исследователей есть теория о том, каким образом корунд мог быть создан на Красной планете.

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Это было совершенно неожиданно, как заявили ученые, обнаружить на Марсе драгоценные камни, которые очень похожи на те, что образуются на Земле Фото: NASA

Некоторые разновидности корунда представляют собой такие драгоценные камни, как рубин и сапфир. Рубин имеет красный цвет, а сапфир – синий. Ученые не смогли точно определить, рубины или сапфиры находятся внутри трех марсианских камней. Корунд представляет собой оксид алюминия и для его образования нужны определенные условия: очень высокая температура и тектонические процессы, то есть перемещение частей коры каменистой планеты.

Необработанный кристалл рубина Фото: Wikipedia

Хотя на Марсе в далеком прошлом была более высокая температура, но тектонических процессов там нет. С другой стороны, кристаллы корунда были обнаружены внутри горных пород, состоящих в основном из минерала плагиоклаз. Но плагиоклаз и корунд не могут существовать вместе в одной горной породе. Также для образования корунда нужна среда с высоким содержанием алюминия и низким содержанием кремнезема. Проще говоря, почти все необходимые для образования корунда на Марсе условия не соблюдаются.

Необработанный кристалл сапфира Фото: Wikipedia

И все же, ученые считают, что, возможно, эти условия возникли тогда, когда в результате удара огромного астероида о поверхность Марса был создан кратер Езеро. Огромная температура и давление могли помочь создать корунд, который затем оказался внутри некоторых марсианских камней.

Для того, чтобы точно определить происхождение корунда на Марсе, а также являются ли эти кристаллы рубинами или сапфирами, нужно доставить образцы этих камней на Землю. Но пока что такая миссия не планируется.

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