Обнаружен совершенно новый объект в космосе: частично черная дыра, частично звезда (фото)

Новое открытие дает подсказки относительно того, каким образом в ранней Вселенной сформировались гигантские черные дыры и появились ли они раньше, чем галактики.

Астрономы уже несколько лет пытаются понять, каким образом через несколько сотен миллионов лет после рождения Вселенной в космосе уже существовали гигантские черные дыры, которым нужно гораздо больше времени для роста. Возможно, новый тип объектов, который обнаружили ученые, является как раз началом всех сверхмассивных черных дыр во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Gizmodo.

Астрономы обнаружили совершено новый объект в космосе, который существовал через 660 миллионов лет после Большого взрыва. Внешне оно выглядит как огромная звезда размером примерно с Солнечную систему, но выпускает примерно в 100 миллиардов раз больше энергии, чем любая известная звезда, что делает его больше похожим на черную дыру.

Відео дня

Астрономы пришли к выводу, что это окутанная огромным газовым облаком черная дыра и она является совершенно новым астрономическим объектом, названным черная дыра-звезда. Обнаруженный объект получил название MoM-BH*-1.

Этот объект является частью так называемых "маленьких красных точек". Это очень яркие компактные объекты, существовавшие в первый миллиард лет истории Вселенной. Астрономы считают, что эти объекты являются черными дырами-звездами. Черная дыра поглощает газ, а окружающий ее аккреционный диск излучает энергию и свет. Этот свет заставляет ярко светиться газовую оболочку, окружающую черную дыру. Этим можно объяснить яркие красные точки в далекой Вселенной.

Этот объект является частью так называемых "маленьких красных точек" Фото: NASA

Ученые считают, что такие объекты как MoM-BH*-1, могли быть прародителями существующих сверхмассивных черных дыр, которые, возможно, появились даже раньше, чем сами галактики. То есть, "маленькие красные точки" могут быть черными дырами, окатанными облаком из газа, вокруг которых формировался галактики. Но свет черных дыр-звезд настолько яркий, что не дает увидеть формирование галактики.

Астрономы выяснили, что MoM-BH*-1 очень быстро растет, а значит, возможно, из-за этого в первый миллиард истории космоса уже существовали слишком огромные черные дыры, которые ранее нельзя было объяснить.

Ученые продолжат изучение MoM-BH*-1, чтобы определить точную массу объекта и другие характеристики.

Другие новости науки