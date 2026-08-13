У космосі виявлено абсолютно новий об'єкт: частково чорна діра, частково зірка (фото)

Це нове відкриття дає підказки щодо того, яким чином у ранньому Всесвіті утворилися гігантські чорні діри та чи з’явилися вони раніше, ніж галактики.

Астрономи вже кілька років намагаються з’ясувати, як через кілька сотень мільйонів років після народження Всесвіту в космосі вже існували гігантські чорні діри, яким потрібно набагато більше часу для зростання. Можливо, новий тип об’єктів, який виявили вчені, є саме початком усіх надмасивних чорних дір у Всесвіті. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Gizmodo.

Астрономи виявили абсолютно новий об’єкт у космосі, який існував через 660 мільйонів років після Великого вибуху. Зовні він виглядає як величезна зірка розміром приблизно з Сонячну систему, але випромінює приблизно в 100 мільярдів разів більше енергії, ніж будь-яка відома зірка, що робить його більш схожим на чорну діру.

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Астрономи дійшли висновку, що це чорна діра, оповита величезною газовою хмарою, і що вона є абсолютно новим астрономічним об’єктом, який отримав назву "чорна діра-зірка". Виявлений об’єкт отримав назву MoM-BH*-1.

Цей об’єкт є частиною так званих "маленьких червоних крапок". Це дуже яскраві компактні об’єкти, що існували протягом першого мільярда років історії Всесвіту. Астрономи вважають, що ці об’єкти є чорними дірами-зірками. Чорна діра поглинає газ, а акреційний диск, що її оточує, випромінює енергію та світло. Це світло змушує яскраво світитися газову оболонку, що оточує чорну діру. Цим можна пояснити яскраві червоні крапки у далекому Всесвіті.

Цей об"єкт є частиною так званих "маленьких червоних крапок" Фото: NASA

Вчені вважають, що такі об’єкти, як MoM-BH*-1, могли бути прабатьками існуючих надмасивних чорних дір, які, можливо, з’явилися навіть раніше, ніж самі галактики. Тобто "маленькі червоні крапки" можуть бути чорними дірами, оточеними хмарою газу, навколо яких формувалися галактики. Але світло чорних дір-зірок настільки яскраве, що не дає змоги побачити процес формування галактики.

Астрономи з’ясували, що MoM-BH*-1 дуже швидко зростає, а отже, можливо, саме через це у перший мільярд років історії космосу вже існували надто величезні чорні діри, яких раніше не можна було пояснити.

Вчені продовжать дослідження MoM-BH*-1, щоб визначити точну масу об’єкта та інші характеристики.

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