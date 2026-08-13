Вчені вперше виявили в одній галактиці три надмасивні чорні діри (фото)

Маса найбільшої чорної діри перевищує масу Сонця у 80 мільйонів разів.

Астрономи з Інституту позаземної фізики ім. Макса Планка (Німеччина) вперше виявили одразу три надмасивні чорні діри в одній галактиці. Кожна з чорних дір активно поглинає матерію, і, найімовірніше, це тріо перетвориться на одну ще більшу чорну діру. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Вчені вперше виявили три активні надмасивні чорні діри в одній галактиці, яка називається J0148-4214 і розташована на відстані понад 12,5 мільярдів світлових років від нас. Це означає, що світло цієї галактики подорожувало до нас 12,5 мільярдів років, і вчені побачили її такою, якою вона була через 1,3 мільярда років після Великого вибуху.

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Три величезні чорні діри було виявлено не безпосередньо, а завдяки дослідженню випромінювання іонізованого водню в гравітаційному полі поглиначів матерії.

За оцінками вчених, маса галактики J0148-4214 становить приблизно 1,3 мільярда мас Сонця. Дві чорні діри розташовані в центрі галактики, і їх розділяє приблизно 620 світлових років, а третя чорна діра знаходиться приблизно за 5500 світлових років від центру галактики.

Карта галактики J0148-4214 у іонізованому водні. Розташування трьох надмасивних чорних дір позначено чорними кружечками (масштаб не дотримано) Фото: phys.org

Згідно з дослідженням, маса найбільшої чорної діри приблизно в 80 млн разів перевищує масу Сонця. Вона розташована в центрі галактики поруч із чорною дірою, маса якої приблизно в 600 тисяч разів перевищує масу Сонця. Більш віддалена чорна діра перевищує масу Сонця у 2 мільйони разів. Аналіз даних показав, що дві чорні діри в центрі галактики поглинають матерію з різною швидкістю: менша робить це швидше і навіть трохи перевищує теоретичну межу зростання чорних дір.

Теорії еволюції галактик, засновані на спостереженнях, припускають, що на ранніх етапах історії Всесвіту галактики зближувалися, зіштовхувалися та зливалися, утворюючи більші об’єкти. У процесі злиття відбувалося об’єднання центральних чорних дір у ще масивніші поглиначі матерії.

Вчені вважають, що вони стали свідками процесу, під час якого в новій галактиці відбувається поступове злиття чорних дір. Передбачається, що центральна пара чорних дір злиється протягом наступних кількох сотень мільйонів років. Що станеться з третьою чорною дірою, сказати складно, адже вона може навіть покинути межі галактики. Або ж, навпаки, з часом вона переміститься ближче до центру й приєднається до злиття пари чорних дір.

Результати дослідження свідчать, що злиття чорних дір може бути додатковим, швидким способом їх стрімкого зростання у ранньому Всесвіті.

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