Ученые впервые обнаружили в одной галактике три сверхмассивные черные дыры (фото)

Масса самой крупной черной дыры превышает массу Солнца в 80 миллионов раз.

Астрономы из Института внеземной физики им. Макса Планка (Германия) впервые обнаружили сразу три сверхмассивные черные дыры в одной галактике. Каждая из черных дыр активно поглощает материю и скорее всего это трио превратится в одну еще более огромную черную дыру. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Ученые впервые обнаружили три активные сверхмассивные черные дыры в одной галактике, которая называется J0148-4214 и находится на расстоянии более 12,5 миллиардов световых лет от нас. Это значит, что свет этой галактики перемещался к нам 12,5 миллиардов лет и ученые увидели ее такой, какой она была через 1,3 миллиарда лет после Большого взрыва.

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Три огромные черные дыры были обнаружены не напрямую, а благодаря исследованию излучения ионизированного водорода в гравитационном поле поглотителей материи.

По оценкам ученых, масса галактики J0148-4214 составляет примерно 1,3 миллиарда масс Солнца. Две черные дыры расположены в центре галактики и их разделяет примерно 620 световых лет, а третья черная дыра находится примерно в 5500 световых лет от центра галактики.

Карта галактики J0148-4214 в ионизированном водороде. Расположение трех сверхмассивных черных дыр обозначено черными кружками (масштаб не соблюден) Фото: phys.org

Согласно исследованию, масса самой крупной черной дыры примерно в 80 млн раз больше массы Солнца. Она находится в центре галактики рядом с черной дырой, масса которой примерно в 600 тысяч раз больше массы Солнца. Более далекая черная дыра превышает массу Солнца в 2 миллиона раз. Анализ данных показал, что две черные дыры в центре галактики поглощают материю с разной скоростью: меньшая делает это быстрее и даже немного превышает теоретический предел роста черных дыр.

Теории эволюции галактик, основанные на наблюдениях, предполагают, что на ранних этапах истории Вселенной галактики сближались, сталкивались и сливались, образуя более крупные объекты. В процессе слияния происходило объединение центральных черных дыр также в еще более массивные поглотители материи.

Ученые считают, что они стали свидетелями такого процесса, когда в новой галактике происходит процесс постепенного объединения черных дыр. Предполагается, что центральная пара черных дыр сольется в течение следующих нескольких сотен миллионов лет. Что произойдет с третьей черной дырой сказать сложно, ведь она может даже покинуть пределы галактики. Или же наоборот со временем она переместится ближе к центру и присоединится к слиянию пары черных дыр.

Результаты исследования показывают, что слияние черных дыр может быть дополнительным, быстрым способом их стремительного роста в ранней Вселенной.

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