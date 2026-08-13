Справжній скарб: Perseverance вперше виявив на Марсі дорогоцінні камені (фото)

Марсохід NASA дослідив три камені в кратері Єзеро і виявив, що в них захований справжній скарб.

Вчені провели аналіз даних, отриманих марсоходом Perseverance під час дослідження трьох каменів у кратері Єзеро на Марсі, і виявили те, чого не очікували побачити. Виявилося, що в каменях містяться кристали мінералу корунд, якого раніше на Червоній планеті ніколи не бачили. Деякі різновиди корунду — це рубіни та сапфіри. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише ScienceAlert.

Марсохід NASA дослідив три камені в кратері Єзеро і виявив, що в них захований справжній скарб Фото: solar-system

Як заявили вчені, виявлення на Марсі дорогоцінних каменів, які дуже схожі на ті, що утворюються на Землі, стало цілковитою несподіванкою. Для вчених стало несподіванкою виявлення корунду на Марсі, оскільки умови для утворення цього мінералу на планеті відсутні. Хоча у дослідників є теорія щодо того, яким чином корунд міг утворитися на Червоній планеті.

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Як заявили вчені, виявити на Марсі дорогоцінні камені, які дуже схожі на ті, що утворюються на Землі, було абсолютно несподівано Фото: solar-system

Деякі різновиди корунду — це такі дорогоцінні камені, як рубін і сапфір. Рубін має червоний колір, а сапфір — синій. Вчені не змогли точно визначити, чи то рубіни, чи то сапфіри знаходяться всередині трьох марсіанських каменів. Корунд — це оксид алюмінію, і для його утворення потрібні певні умови: дуже висока температура та тектонічні процеси, тобто переміщення частин кори кам’янистої планети.

Необроблений кристал рубіна Фото: Wikipedia

Хоча на Марсі в далекому минулому була вища температура, але тектонічних процесів там немає. З іншого боку, кристали корунду були виявлені всередині гірських порід, що складаються переважно з мінералу плагіоклазу. Однак плагіоклаз і корунд не можуть існувати разом в одній гірській породі. Також для утворення корунду потрібне середовище з високим вмістом алюмінію та низьким вмістом кремнезему. Простіше кажучи, майже всі необхідні для утворення корунду на Марсі умови не дотримуються.

Необроблений кристал сапфіру Фото: Wikipedia

І все ж науковці вважають, що, можливо, ці умови виникли тоді, коли внаслідок удару величезного астероїда об поверхню Марса утворився кратер Єзеро. Висока температура та тиск могли сприяти утворенню корунду, який згодом опинився всередині деяких марсіанських каменів.

Щоб точно визначити походження корунду на Марсі, а також з’ясувати, чи є ці кристали рубінами чи сапфірами, потрібно доставити зразки цих каменів на Землю. Але поки що така місія не планується.

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