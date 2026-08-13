Древняя инопланетная цивилизация: похожие на Землю планеты появились раньше, чем считалось

Согласно исследованию, первые каменистые планеты начали формироваться уже через 100 миллионов лет после Большого взрыва, а не через несколько миллиардов лет, как предполагалось.

Новое исследование показывает, что планеты земной группы, могли появиться задолго до появления первых галактик – примерно через 100 миллионов лет после рождения Вселенной. Ранее ученые считали, что для формирования каменистых планет нужны несколько миллиардов лет. Если каменистые планеты появились так рано в истории Вселенной, то это повышает возможность того, что потенциально обитаемые миры существовали задолго до появления Земли 4,5 миллиарда лет назад. Исследование принято к публикации в журнале Astrophysical Letters, пишет SciNews.

Самые первые звезды, которые принадлежали к звездному населению III (Солнце, возникшее 4,6 миллиарда лет, назад принадлежит к звездному населению I) были огромными, очень яркими, существовали всего несколько десятков миллионов лет и состояли почти полностью из водорода и гелия. Все эти звезды, как считается, закончили свою жизнь в результате особенного взрыва — парно-нестабильной сверхновой. Эти взрывы позволили заполнить космос тяжелыми химическими элементами, необходимыми для создания первых планет и в конечном итоге жизни, такими как углерод, кислород и железо.

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Ученые создали моделирование очень ранней Вселенной и пришли к выводу, что каменистые планеты земной группы могли начать формироваться вокруг не очень массивных, но долгоживущих звезд следующего поколения, всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Для понимания контекста, Вселенная появилась 13,8 миллиардов лет назад. По словам ученых, это неожиданный результат, ведь никто не предполагал, что планеты похожие на Землю могли начать формироваться так рано в истории космоса.

Парно-нестабильные сверхновые, то есть взрывы, которыми закончили свою жизнь первые звезды, были настолько мощными, что в космос в результате только одного взрыва могло улететь в 100 раз больше тяжелых химических элементов, чем весит Солнце Фото: NOIRLab

Парно-нестабильные сверхновые, то есть взрывы, которыми закончили свою жизнь первые звезды, были настолько мощными, что в космос в результате только одного взрыва могло улететь в 100 раз больше тяжелых химических элементов, чем весит Солнце. Этот материал наполнил близлежащие газовые облака, и они сжались под действием гравитации, что привело к появлению новых звезд и протопланетных дисков вокруг них. Именно в таком диске сформировалась Солнечная система более 4,5 миллиардов лет назад.

Моделирование показало, что внутри таких протопланетных дисков накопилось достаточно твердого материала для создания нескольких каменистых планет возле одной звезды примерно на том же расстоянии, на котором находится Земля от Солнца.

Что еще удивило ученых, так это то, что данные показали, что такие диски уже содержали значительное количество воды, всего в несколько раз меньше, чем было во время формирования Солнечной системы. Это означает, что любые каменистые планеты потенциально могли получить воду так же, как это сделала Земля, которая, как считается, получила большую часть своей воды из материала, оставшегося в процессе формирования планет

Ели планеты земной группы могли появится гораздо раньше, чем предполагалось, то это повышает шанс на то, потенциально обитаемые миры могли возникнуть задолго до рождения Земли. Это значит, что на этих планет могла не только появиться жизнь, но она могла превратиться в чрезвычайно высокоразвитую цивилизацию за миллиарды лет эволюции.

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