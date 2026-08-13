Стародавня інопланетна цивілізація: планети, схожі на Землю, з'явилися раніше, ніж вважалося

Згідно з дослідженням, перші кам’янисті планети почали формуватися вже через 100 мільйонів років після Великого вибуху, а не через кілька мільярдів років, як вважалося раніше.

Нове дослідження показує, що планети земної групи могли з’явитися задовго до появи перших галактик — приблизно через 100 мільйонів років після народження Всесвіту. Раніше вчені вважали, що для формування скелястих планет потрібно кілька мільярдів років. Якщо скелясті планети з’явилися так рано в історії Всесвіту, то це підвищує ймовірність того, що потенційно придатні для життя світи існували задовго до появи Землі 4,5 мільярда років тому. Дослідження прийнято до публікації в журналі Astrophysical Letters, пише SciNews.

Найперші зірки, що належали до зоряного населення III (Сонце, яке виникло 4,6 мільярда років назад належить до зоряного населення I), були величезними, дуже яскравими, існували всього кілька десятків мільйонів років і складалися майже повністю з водню та гелію. Всі ці зірки, як вважається, завершили своє життя внаслідок особливого вибуху — парно-нестабільної наднової. Ці вибухи дозволили наповнити космос важкими хімічними елементами, необхідними для утворення перших планет і, зрештою, життя, такими як вуглець, кисень і залізо.

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Вчені створили модель дуже раннього Всесвіту й дійшли висновку, що кам’янисті планети земної групи могли почати формуватися навколо не надто масивних, але довгоживучих зірок наступного покоління, всього через 100 мільйонів років після Великого вибуху. Для розуміння контексту: Всесвіт виник 13,8 мільярда років тому. За словами вчених, це несподіваний результат, адже ніхто не припускав, що планети, схожі на Землю, могли почати формуватися так рано в історії космосу.

Парно-нестабільні наднові, тобто вибухи, якими завершили своє життя перші зірки, були настільки потужними, що в космос у результаті лише одного вибуху могло вилетіти в 100 разів більше важких хімічних елементів, ніж важить Сонце Фото: комета

Парно-нестабільні наднові, тобто вибухи, якими завершили своє життя перші зірки, були настільки потужними, що в космос у результаті лише одного вибуху могло вилетіти в 100 разів більше важких хімічних елементів, ніж важить Сонце. Цей матеріал заповнив прилеглі газові хмари, і вони стиснулися під дією гравітації, що призвело до появи нових зірок та протопланетних дисків навколо них. Саме в такому диску сформувалася Сонячна система понад 4,5 мільярда років тому.

Моделювання показало, що всередині таких протопланетних дисків накопичилося достатньо твердого матеріалу для утворення кількох кам’янистих планет біля однієї зірки приблизно на тій самій відстані, на якій Земля знаходиться від Сонця.

Ще одним сюрпризом для вчених стало те, що дані показали: такі диски вже містили значну кількість води — лише у кілька разів менше, ніж було під час формування Сонячної системи. Це означає, що будь-які скелясті планети потенційно могли отримати воду так само, як це зробила Земля, яка, як вважається, отримала більшу частину своєї води з матеріалу, що залишився в процесі формування планет

Якщо планети земної групи могли з’явитися набагато раніше, ніж передбачалося, то це збільшує ймовірність того, що потенційно придатні для життя світи могли виникнути задовго до народження Землі. Це означає, що на цих планетах могло не тільки з’явитися життя, але й перетворитися на надзвичайно високорозвинену цивілізацію за мільярди років еволюції.

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