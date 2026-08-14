Невже інопланетяни: на знімку NASA з Марса виявили фігуру на двох "ногах" (фото)

На фотографії, зробленій марсоходом Curiosity, було помічено темну фігуру, що нагадує механічний пристрій.

Нові припущення щодо існування розумних інопланетян на Марсі викликала опублікована в соціальній мережі Х фотографія невідомого об’єкта, який, здається, стоїть на двох "ногах" на поверхні Марса. Цей об’єкт за формою нагадує медузу або якийсь механічний пристрій, пише Daily Mail.

Карі Сівертцен, любителька космосу, яка часто публікує у соціальній мережі Х фотографії, зроблені апаратами NASA, опублікувала знімок, зроблений марсоходом Curiosity у кратері Гейл.

На фотографії видно марсіанський ландшафт і невелику фігуру удалині, яка має чорне тіло і, здається, стоїть на двох "ногах". Сівертцен написала, що вірить у те, що життя існує на інших планетах і на Марсі воно також може бути.

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На фотографії, зробленій марсоходом Curiosity, було помічено темну фігуру, що нагадує механічний пристрій Фото: solar-system

Важливо зазначити, що на сайті NASA опубліковано серію з кількох знімків, на яких видно одну й ту саму ділянку поверхні Марса. Однак на знімках, зроблених трохи пізніше, ніж було зафіксовано таємничу фігуру, жодного об’єкта не видно.

На знімках, зроблених трохи пізніше, ніж було зафіксовано таємничу постать, жодного об"єкта не видно Фото: solar-system

У коментарях скептики зазначають, що ця фігура, найімовірніше, є лише наслідком якогось збою в роботі камери і що насправді марсохід NASA нічого незвичайного не помітив.

Інші ж користувачі соціальної мережі зазначили, що це "одна з найкращих фотографій НЛО на Марсі", ознака існування позаземної цивілізації, адже це може бути пристрій інопланетян, і що це "не схоже на звичайний пиловий вихор на Марсі".

Марсохід Curiosity досліджує кратер Гейл з 2012 року. Він намагається виявити ознаки існування мікробного життя на Червоній планеті. Поки що виявлено лише непрямі докази того, що позаземне життя могло існувати на Марсі.

Такі фотографії часто привертають увагу людей, оскільки людський мозок природним чином намагається розпізнати знайомі форми на дивних зображеннях. Це явище відоме як парейдолія.

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