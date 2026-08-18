"Город инопланетян": на Марсе обнаружили загадочные структуры (фото)

Новая теория предполагает, что на Марсе могла существовать внеземная цивилизация, которая могла построить город на берегу моря.

Загадочные структуры на поверхности Марса породили теорию о том, что разумные инопланетяне когда-то простроили город рядом с морем, которое уже исчезло. Речь идет о регионе Кидония на Марсе, который известен тем, что ранее там обнаружили "лицо" и "пирамиды", которые, как считают некоторые любители космоса, могут быть искусственными сооружениями, пишет Daily Mail.

Исследователь НЛО Джейсон Мартелл считает, что на изображениях поверхности Марса, сделанных орбитальными аппаратами NASA, видео город, который, возможно построили инопланетяне.

Согласно теории, на снимках видна четкая граница, которая может быть береговой линией, указывающей на место, где когда-то было море на Марсе. А рядом с береговой линией находятся структуры, которые могут иметь искусственное происхождение. Предполагается, что это остатки древнего города внеземной цивилизации.

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Теория предполагает, что инопланетяне могли построить на Марсе такие же процветающие прибрежные города, как те, что построили люди на Земле Фото: NASA

Теория предполагает, что инопланетяне могли построить на Марсе такие же процветающие прибрежные города, как те, что построили люди на Земле. Известно, что прибрежные поселения древних цивилизаций на нашей планете получали доступ к пище, транспорту, торговле и другим ресурсам, которые позволяли им расти.

Согласно теории, "лицо" и "пирамиды" в регионе Кидония являются памятниками, созданными инопланетянами. Подобные памятники на Земле создавали древние цивилизации рядом с главными городами, например, можно вспомнить египетские пирамиды, считает автор теории.

Согласно теории, "лицо" и "пирамиды" в регионе Кидония являются памятниками, созданными инопланетянами Фото: NASA

Но Мартелл признает, что он не является геологом, а потому специалистам нужно лучше присмотреться к данному региону на Марсе, ведь загадочные структуры могут не быть естественными геологическими образованиями. И все же он говорит, что фотографии NASA доказывают возможное существование инопланетного города на Марсе.

Нет никаких доказательств того, что эти структуры являются искусственными. Ученые считают, что это обычные горы и холмы. Предполагаемые здания могут быть естественными формами рельефа, которые выглядят искусственными при фотографировании в определенных условиях освещения или при просмотре под определенными углами.

Очевидное выравнивание нескольких структур не доказывает, что они были расположены преднамеренно. Также нет доказательств, что в этом регионе Марса существовало море, хотя жидкая вода Красной планет все же была. И конечно же нет никаких доказательств того, что на Марсе когда-то существовала внеземная цивилизация.

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