Историческое событие: самое длинное полное солнечное затмение будет видно и в Украине

До рекордного полного солнечного затмения осталось меньше года.

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года стало удивительным астрономически событием для миллионов людей в Европе. Хотя большинство из них увидели только частичное солнечное затмение, оно все равно было впечатляющим. 2 августа 2027 года жители Европы смогут увидеть затмение, которое войдет в историю. Это будет самое длинное полное солнечное затмение до конца XXI века, пишет IFLScience.

Напоминаем, что когда Луна полностью закрывает собой Солнце, она отбрасывает тень не поверхность Земли, которая является полосой затмения и охватывает лишь некоторые регионы планеты. Миллионы людей в Европе 12 августа наблюдали как полное солнечное затмение, как и частичное солнечное затмение, когда Луна не полностью закрывала собой солнечный диск.

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То же самое смогут наблюдать жители Европы 2 августа 2027 года. Полоса полного солнечного затмения шириной примерно 260 км будет простираться от Испании до Садовской Аравии. В то же время частичное солнечное затмение смогут увидеть жители большей части Южной и Центральной Европы, а также западных регионов Украины.

Полное солнечное затмение 2 августа 2027 года станет самым продолжительным до конца XXI века. Оно будет длиться 6 минут 23 секунды. Для сравнения затмение 12 августа 2026 года продолжалось 2 минуты 18 секунд. Стоит отметить, что пока что абсолютный рекорд самого длинного солнечного затмения удерживает событие, произошедшее 22 июля 2009 года. Тогда полное солнечное затмение продолжалось 6 минут 39,5 секунд.

Теоретически максимально возможная продолжительность полного солнечного затмения составляет 7 минут 32 секунды. К этому рекорду приблизится затмение, которое произойдет 16 июля 2186. Согласно расчетам ученых, тогда полное солнечное затмение будет длиться 7 минут 29 секунд.

Еще одно очень длинное полное солнечное затмение в XXI веке произойдет 22 мая 2096 года и продлится 6 минут 7 секунд.

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