Солнечное затмение: в сети показали кадры уникального природного явления (фото, видео)
12 августа Украина вместе с остальной Европой наблюдала редкое природное явление — полное солнечное затмение.
Это явление на территории континентальной Европы наблюдается впервые за 27 лет, пишет "Телеграф".
В Киеве Луна закрыла Солнце лишь на 2,66%, а на западе страны — более чем на 40%. Лучше всего оно проявилось в Ужгороде, где Солнце было закрыто на 43,44%, а пик явления пришелся на 20:47. Жители города могли насладиться редким природным зрелищем более 31 минуты.
Счастливчиками, которые могли наблюдать абсолютное затмение, стали жители Исландии, где Луна полностью закрыла Солнце. В Рейкьявике полная фаза длилась около минуты.
Полную фазу также могли наблюдать в части Гренландии и на севере Испании.
Солнечное затмение 12 августа 2026 года: что известно
Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит прямо между Землей и Солнцем, в результате чего Луна отбрасывает тень на Землю. Полное солнечное затмение наблюдается, когда свет Солнца полностью блокируется Луной.
Как информировало утром Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), полное солнечное затмение пройдет над Гренландией, Исландией, северной Россией, Атлантическим океаном, Испанией и небольшой частью Португалии.
В этот день частичное солнечное затмение могут наблюдать во многих других местах Северного полушария, включая северные районы США (от Аляски до Северной Каролины), большую часть Канады, значительную часть Европы и северо-западную Африку.
Для многих жителей западной части полосы затмения (в континентальной Европе и Африке) Солнце зайдет, находясь еще в частичном затмении, что создаст возможность увидеть закатное затмение.
Увидеть солнечное затмение смогут около 980 млн человек по всем миру, сообщили в Центре международной информационной сети по наукам о Земле. Из них примерно 15,2 млн проживают вдоль полосы полной фазы затмения.
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