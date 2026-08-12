Сонячне затемнення: у мережі опублікували кадри унікального природного явища (фото, відео)

12 серпня Україна разом з рештою Європи спостерігала рідкісне природне явище — повне сонячне затемнення.

Це явище на території континентальної Європи спостерігається вперше за 27 років, пише "Телеграф".

У Києві Місяць закрив Сонце лише на 2,66%, а на заході країни — більш ніж на 40%. Найкраще це явище було помітно в Ужгороді, де Сонце було закрите на 43,44%, а пік припав на 20:47. Мешканці міста могли насолоджуватися рідкісним природним видовищем понад 31 хвилину.

Фото: Телеграф

Щасливчиками, які мали змогу спостерігати повне затемнення, стали мешканці Ісландії, де Місяць повністю закрив Сонце. У Рейк’явіку повна фаза тривала близько хвилини.

Повну фазу також можна було спостерігати в деяких районах Гренландії та на півночі Іспанії.

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Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року: що відомо

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить прямо між Землею та Сонцем, внаслідок чого Місяць відкидає тінь на Землю. Повне сонячне затемнення спостерігається, коли світло Сонця повністю затуляється Місяцем.

Як повідомило сьогодні вранці Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), повне сонячне затемнення відбудеться над Гренландією, Ісландією, північною Росією, Атлантичним океаном, Іспанією та невеликою частиною Португалії.

Цього дня часткове сонячне затемнення можна спостерігати в багатьох інших місцях Північної півкулі, зокрема в північних районах США (від Аляски до Північної Кароліни), у більшій частині Канади, у значній частині Європи та на північному заході Африки.

Для багатьох мешканців західної частини смуги затемнення (у континентальній Європі та Африці) Сонце зайде, перебуваючи ще в стані часткового затемнення, що дасть змогу побачити затемнення під час заходу Сонця.

Сонячне затемнення зможуть побачити близько 980 млн людей по всьому світу, повідомили в Центрі міжнародної інформаційної мережі з наук про Землю. З них приблизно 15,2 млн проживають уздовж смуги повної фази затемнення.

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