Мегаземля удивила ученых: обнаруженная планета имеет неожиданную массу и размер

Масса огромной планеты GJ 523b в 23 раза больше, чем масса Земли, но при этом данный мир всего в 2,5 раза больше по размеру, чем наша планета.

Исследователи говорят, что для них стала настоящим сюрпризом планета GJ 523b, которая существует примерно 170 млн лет (Земля существует более 4,5 милордов лет). Новый мир, обнаруженный космическим телескопом TESS, является первым примером так называемой мегаземли – это класс планет, которые давно искали ученые. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Авторы исследования занимались поиском планет класса гикеан. Это гипотетические планеты, которые больше Земли, но меньше Нептуна, поверхность которых покрыта жидкой водой и могут быть потенциально пригодными для жизни.

Внимание астрономов привлекала планета GJ 523b, которую они решили изучать с помощью наземных телескопов и космического телескопа Уэбб. В итоге это оказался не гикеан, но нечто не менее интересное.

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Астрономы говорят, что это первый пример планет класса мега-Земля – это очень плотные и большие каменистые миры. Неожиданность стало то, что, как выяснили ученые, планета чрезвычайно плотная. Она примерно в 2,5 раза больше Земли по размеру, что составляет примерно 60% размера Нептуна, но ее масса в 23 раза превышает массу Земли.

Астрономы говорят, что это очень необычная планета, которая может дать новую информацию о том, как могут формироваться планеты.

Плотные миры в основном представляют собой небольшие каменистые планеты, похожие на Землю или Меркурий. Но GJ 523b – настоящий гигант, что удивляет.

Астрономы описывают формирование этой планеты как "настоящий сюрприз". Обычно после образования ядра из каменистого материала и металлов, вокруг накапливается газообразная атмосфера. Например, когда Юпитер достигал размера, примерно в 20 раз превышающим размер Земли, у него сервировалась огромная атмосфера. Но у планеты GJ 523b относительно небольшая атмосфера, а потому она, хотя и имеет огромную массу, всего в 2,5 раза больше Земли.

Возможно, планета потеряла большую часть атмосферы под влиянием своей звезды. А может быть она родилась в результате столкновения двух планет и в итоге образовался огромный кусок камня с небольшой атмосферой.

Ученые хотят обнаружить больше миров подобных GJ 523b, что позволит лучше их классифицировать.

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