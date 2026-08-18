Будущее Солнца: ученые впервые увидели, как звезда превращается обратно в межзвездный газ (фото)

Тестирование нового телескопа MOTHRA случайно помогло астрономам увидеть будущее нашего Солнца через 5 миллиардов лет.

В Чили продолжается строительство нового телескопа MOTHRA, который должен начать проводить наблюдения за космосом в 2027 году с помощью своих уникальных камер. Ученые провели тестирование части этих камер и случайно обнаружили, как мертвая звезда превращается обратно в межзвездный газ. Если точнее, то внешние слои планетарной туманности Улитка постепенно сливаются с межзвездной средой. Астрономы говорят, что такое наблюдали впервые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

С помощью телескопа MOTHRA ученые получили уникальное изображение известной планетарной туманности Улитка, которая находится на расстоянии 650 световых годах от нас. Такие туманности возникают, когда звезды, похожие на Солнце, умирают, сбрасывают свои внешние слои и в центре туманности остается лишь плотное звездное ядро – белый карлик.

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Туманность Улитка, снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

Во время тестирования камер телескопа MOTHRA астрономы обнаружили нечто удивительное. Они обнаружили тусклые полосы звездного материала, который рассеивается в межзвездной среде. ТО есть вещество, потерянное умершей звездой, смешивается с межзвездным газом. По сути мертвая звезда превращается в то, из чего она была создана. Напоминаем, что звезды рождают в результате сжатия под действием гравитации облаков из молекулярного газа и пыли.

Туманность Улитка, снимок телескопа MOTHRA Фото: NYT

Расчеты показывают, что вещество планетарной туманности Улитка примерно через 10 000 лет смешается с межзвездным газом и туманность исчезнет.

"Мы увидели это изображение и подумали: "Это что-то новое. Это то, чего мы никогда раньше не видели. Когда мы провели дополнительные исследования, оказалось, что никто раньше этого тоже не видел", — говорят ученые.

Согласно исследованию, астрономы увидели, как материла умершей звезды поступает обратно в межзвездную среду Млечного Пути, чтобы стать сырьем для создания новых звезд и планет.

Солнце, Солнечная система и Земля образовались 4,6 миллиарда лет назад из материала, созданного умершими звездами. Но через 5 миллиардов лет Солнце также создаст планетарную туманность и на его месте останется белый карлик. Астрономы говорят, что эта туманность также смешается с межзвездной средой, то должен произойти аналогичный процесс, который наблюдают в туманности Улитка.

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