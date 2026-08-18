Майбутнє Сонця: вчені вперше побачили, як зірка знову перетворюється на міжзоряний газ (фото)

Випробування нового телескопа MOTHRA випадково допомогло астрономам побачити майбутнє нашого Сонця через 5 мільярдів років.

У Чилі триває будівництво нового телескопа MOTHRA, який має розпочати спостереження за космосом у 2027 році за допомогою своїх унікальних камер. Вчені провели тестування частини цих камер і випадково виявили, як мертва зірка знову перетворюється на міжзоряний газ. Якщо точніше, то зовнішні шари планетарної туманності "Равлик" поступово зливаються з міжзоряним середовищем. Астрономи зазначають, що таке спостерігали вперше. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

За допомогою телескопа MOTHRA вчені отримали унікальне зображення відомої планетарної туманності "Равлик", яка розташована на відстані 650 світлових років від нас. Такі туманності виникають, коли зірки, схожі на Сонце, вмирають, скидають свої зовнішні шари, і в центрі туманності залишається лише щільне зоряне ядро — білий карлик.

Відео дня

Туманність "Равлик", знімок телескопа "Хаббл" Фото: solar-system

Під час тестування камер телескопа MOTHRA астрономи виявили щось дивовижне. Вони виявили тьмяні смуги зоряного матеріалу, який розсіюється в міжзоряному середовищі. Тобто речовина, втрачена померлою зіркою, змішується з міжзоряним газом. По суті, мертва зірка перетворюється на те, з чого вона була створена. Нагадуємо, що зірки народжуються в результаті стиснення під дією гравітації хмар із молекулярного газу та пилу.

Туманність "Равлик", знімок, зроблений телескопом MOTHRA Фото: NYT

Розрахунки показують, що речовина планетарної туманності "Равлик" приблизно через 10 000 років змішається з міжзоряним газом, і туманність зникне.

"Ми побачили це зображення і подумали: „Це щось нове. Це те, чого ми раніше ніколи не бачили. Коли ми провели додаткові дослідження, виявилося, що ніхто раніше цього теж не бачив“, — кажуть вчені.

Згідно з дослідженням, астрономи спостерігали, як речовина померлої зірки повертається у міжзоряне середовище Чумацького Шляху, щоб стати сировиною для утворення нових зірок і планет.

Сонце, Сонячна система та Земля утворилися 4,6 мільярда років тому з речовини, що утворилася після загибелі зірок. Але через 5 мільярдів років Сонце також утворить планетарну туманність, а на його місці залишиться білий карлик. Астрономи стверджують, що ця туманність також змішається з міжзоряним середовищем, і тоді має відбутися аналогічний процес, який спостерігають у туманності "Равлик".

Інші новини науки