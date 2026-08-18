Мегаземля здивувала вчених: виявлена планета має несподівану масу та розмір

Маса величезної планети GJ 523b у 23 рази більша за масу Землі, але при цьому ця планета лише у 2,5 рази більша за розміром, ніж наша планета.

Дослідники зазначають, що справжньою несподіванкою для них стала планета GJ 523b, яка існує приблизно 170 млн років (Земля існує понад 4,5 мільярдів років). Новий світ, виявлений космічним телескопом TESS, є першим прикладом так званої мегаземлі — це клас планет, які давно шукали вчені. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Автори дослідження займалися пошуком планет класу "гікеан". Це гіпотетичні планети, які більші за Землю, але менші за Нептун, поверхня яких вкрита рідкою водою і які можуть бути потенційно придатними для життя.

Увагу астрономів привернула планета GJ 523b, яку вони вирішили досліджувати за допомогою наземних телескопів та космічного телескопа "Вебб". У підсумку виявилося, що це не гікеан, а щось не менш цікаве.

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Астрономи зазначають, що це перший приклад планет класу "мега-Земля" — це дуже щільні й великі кам’янисті світи. Несподіванкою стало те, що, як з’ясували вчені, планета надзвичайно щільна. Вона приблизно у 2,5 рази більша за Землю за розміром, що становить приблизно 60 % розміру Нептуна, але її маса у 23 рази перевищує масу Землі.

Астрономи стверджують, що це дуже незвичайна планета, яка може надати нову інформацію про те, як можуть утворюватися планети.

Щільні світи здебільшого є невеликими кам’янистими планетами, схожими на Землю чи Меркурій. Але GJ 523b — справжній гігант, що викликає подив.

Астрономи описують формування цієї планети як "справжню несподіванку". Зазвичай після утворення ядра з кам’янистого матеріалу та металів навколо нього накопичується газоподібна атмосфера. Наприклад, коли Юпітер досяг розміру, що приблизно в 20 разів перевищував розмір Землі, у нього сформувалася величезна атмосфера. Але у планети GJ 523b відносно невелика атмосфера, а тому вона, хоча й має величезну масу, усього в 2,5 рази більшу за Землю.

Можливо, планета втратила більшу частину атмосфери під впливом своєї зірки. А може, вона утворилася в результаті зіткнення двох планет, і в результаті утворився величезний шматок каменю з невеликою атмосферою.

Вчені хочуть виявити більше світів, подібних до GJ 523b, що дозволить краще їх класифікувати.

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